台北羽賽／與飯友李佳豪再交鋒 林俊易：有聊不完話題

上周才在南韓羽球公開賽男單4強賽上演內戰的我國好手李佳豪、林俊易，本周的台北羽球公開賽又在4強會師，其中李佳豪8強賽面對泰國選手蒂拉拉特薩庫爾（Panitchaphon Teeraratsakul），在先丟首局的情況下以14：21、21：13、21：15逆轉勝出，繼續改寫個人在台北公開賽的最佳成績。

相差1歲的李佳豪與林俊易，上周在南韓公開賽上演內戰，最終由李佳豪在拉鋸戰中以直落二勝出，儘管李佳豪最終在冠軍賽不敵中國大陸陸光祖，但拿下亞軍仍寫下個人在超級500賽的最佳成績。

而本周登場的台北羽球公開賽李佳豪雖然也延續狀態一路過關斬將，不過近兩場出戰國外選手都打得相當驚險，包括今天8強賽面對世界排名第147名的泰國選手蒂拉拉特薩庫爾，在首局就以14：21讓出，不過後兩局他改變策略後成功限縮對手，最終以局數2：1逆轉搶下4強門票，繼續改寫個人在台北公開賽最佳成績。

李佳豪賽後表示，首局自己有點跟著對手的節奏在打，導致打得相當吃力，不過第二局開始打比較多遠網球，逐漸找回比賽節奏，「能夠闖進到4強真的很開心，尤其還是在台北羽球公開賽，很少機會有那麼多球迷為我加油。」

至於林俊易8強賽則是遭遇年僅20歲的郭冠麟，最終以21：19、21：12直落二勝出，談到將連兩周遭遇「好飯友」李佳豪，林俊易說：「我們平時在國外幾乎都一起練球、吃飯，感情真的不錯，有聊不完的話題，但不是男女朋友那種。跟他打比賽也很有趣，因為他的技術和記戰術都很棒，想辦法破解他是一件很有趣的事情。」