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台北羽賽／李佳馨、葉宏蔚連2年晉4 拚純本土混雙首冠
BWF超級300的台北羽球公開賽今天進入8強賽程，其中我國奧運混雙組合李佳馨／葉宏蔚，今天遭遇同樣來自中租球團的林秉緯／林芷均，最終以21：19、21：14勝出，連續兩年闖進到四強賽。
在歷經巴黎奧運的洗禮後，李佳馨／葉宏蔚本周台北公開賽再度合拍，並且在前3輪賽事都遭遇台灣選手，包括16強賽擊敗去年拿下混雙亞軍的邱相榤與他的新搭擋林芝昀。
而今天的8強賽李佳馨／葉宏蔚則是碰上同樣來自中租球團的林秉緯／林芷均，儘管首局雙方還展開激烈拉鋸，但李佳馨／葉宏蔚在第二局逐漸掌控場上節奏，最終以直落二連續兩年搶下混雙4強賽門票，並將力拚我國首組純本土混雙冠軍，程文欣曾在2005年與馬來西亞吳俊明搭擋奪冠，是我國唯一拿過台北公開賽混雙冠軍的地主球員。
對於接下來將對上泰國第四種子組合提拉薩庫爾（Pakkapon Teeraratsakul）／門翁（Phataimas Muenwong），李佳馨表示，由於過去還不曾有過交手紀錄，將會透過今天比賽與影片觀察對手表現。
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