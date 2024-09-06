格鬥／WOTD-ETD系列賽8日開打 10國高手齊聚一堂 

每半年格鬥迷引頸期盼的格鬥饗宴再度展開，第12屆WOTD-ETD 系列賽8日將於台北體育館舉辦格鬥大賽，本屆依舊有MMA綜合格鬥、 鐵籠搏擊的38場熱戰，除了MMA壓軸曾經是FB執行長陪練員的李學顥對上香港來踢館的賴嘉豪外，還有美麗與實力兼具的「SuperBaby」施品萱、曾在香港IPCC擂台上奪得職業泰拳冠軍腰帶的「蜜獾」李俊琳等戰將登場，引起格鬥迷的高度矚目。

本屆賽事的MMA綜合格鬥的壓軸主賽，將由代表Spark Muay Thai 的「濃縮豆漿」香港選手賴嘉豪將再度來台，而這次他將要轉戰綜合格鬥，面對代表 iFighting進行勢格鬥運動館的精英格鬥選手「鯊魚」李學顥。

不斷精進自己的李學顥，日前再次奔赴美國，與知名職業格鬥選手「影子」吳仲凱一同訓練，除了將他最強的拳擊練的爐火純青之外，更是將MMA的各個面向融會貫通，這次的賽事將會以全新的姿態登場。

賴嘉豪僅僅在三年的格鬥旅途中就接連參加了十多場的泰拳和MMA賽事，在此期間更是淬煉了他不斷向前壓迫並轟出重擊，同時防禦堅不可摧的坦克式打法，在上一屆WOTD-ETD賽事上，他便是以這樣的風格，獲得當屆的最佳搏擊賽事，為了幫訓練夥伴林啟彥復仇，賴嘉豪甚至放下手邊的工作，遠赴泰國一個月專注訓練備賽，誓言要用盡渾身解數擊倒對手，為他雪恥。

而鐵籠搏擊的壓軸賽，則有來自野孩子技擊運動館的「幻影」再現，劉志偉睽違多年將再度踏入八角鐵籠，而站在他對面的則是來自香港勇猛兇悍的「蜜獾」李俊琳。

女子組賽事中最引人注目的，則是來自 Let's Box 初出茅廬的「SuperBaby」施品萱，面對代表 Falcon Muay Thai 隼泰拳再次踏入鐵籠的「Kaia」吳悠綺，吳悠綺此番是第二次踏入WOTD-ETD 的八角鐵籠，修習了4年泰拳的她，在第10屆的賽事上展現了她驚人的速度以及靈活的腳步，她總能從遠距離瞬間發起突擊，然後在對手還來不及反應時撤離對手的射程範圍，並且在接連執行三回合大幅進出的戰術後完全不會露出一絲疲態，身體素質十分強悍。