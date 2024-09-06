世足資格賽／中國男足慘輸日本7球創紀錄 國內網友罵翻天

中國男足昨天在世界盃亞洲預選賽中以0比7輸給日本隊，創下歷史上對日本隊的最大比分失利以及多項慘敗紀錄，社群媒體上中國網友一片罵聲，前國足隊長表示「看得想跳進黃浦江了」。

5日在日本埼玉進行的2026美加墨世界杯亞洲區預選賽18強賽C組首輪比賽中，中國男足0比7敗給日本隊，也創造多項慘敗紀錄。

澎湃新聞報導，這是對日本最大比分失利；世預賽單場最多丟球；世預賽最大比分失利。這也是中國國足隊史正賽的最大比分失利，此前最大比分失利來自2012年與巴西隊的友誼賽，當時國足0比8不敵巴西。

直播看球的前中國國足隊長、人在上海的范志毅感慨表示：「這比賽對面球進得太容易了，要不是這裡離得遠，看得我真想跳進黃浦江了。我們可以接受你輸給日本，但是讓對面進得那麼容易，真的太差了。」

新京報報導，中國隊主教練伊萬科維奇（BrankoIvanković）賽後表示，日本隊是世界強隊，儘管已預料到這是一場艱苦的比賽，但沒想到有這麼多失球，接下來還有9場比賽，會和隊員好好總結，加強備賽。他並說：「作為一名教練，這個夜晚對我來說也是最難過的一晚。」

在足協貪腐不斷及國家足球隊多場表現不佳的情況下，許多中國球迷對國足已是恨鐵不成鋼，但昨天這場比賽還是讓社群媒體一夜沸騰，微博話題#國足主帥回應0比7慘敗#迅速成為熱搜。

中國男足隊慘敗日本7球，球員難掩失望。 新華社

網友的反應包括：「現在還有幾個在關心國足，培養的都是富家子弟的學員，上台之前心態上就矮別人一截」、「在國外跟別人談起中國的任何事，都可以自信的侃侃而談，一提足球，我寧願當個啞巴，沒臉聊，真的沒臉」，還有人要求「退回年薪」。

昨天這場比賽中國官媒央視並未轉播，唯一轉播平台是愛奇藝體育，須付費觀看。有網友賽後評論，央視不播的原因「肯定曉得慘案即將發生」。也有人戲謔表示，若央視轉播就會有更多人砸電視，其實有助於官方現在推動的「家電以舊換新」。

還有人將中日足球的落差擴及到其他方面：「只是足球0比7嗎？經濟是幾比幾？教育是幾比幾？科技是幾比幾？…足球只是把落後顯現得這麼具象。」作家李承鵬也發文說，中國男足以0比7輸給日本並不令人意外，「你難道不意識到中國官場清廉與日本的差距嗎？你難道不看到中國社保、養老、司法和民生與日本的差距嗎？」

連具中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」今天都發出諷刺長文，稱國足「專業輸球30年」有其良苦用心。

中國足協官方網站統計，中國男足對陣日本的歷史戰績處於絕對劣勢，上一次擊敗日本是在1998年的皇朝盃四強賽中，當時中國2比0擊敗日本。此後至今中國隊已14場不勝日本，其間總戰績為14戰8負6平。