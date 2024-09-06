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世足資格賽／大勝中國7球日本也疑惑 網酸：棄賽只會輸3球
2026年世足亞洲區資格賽C組第3輪賽事，昨晚由中國踢館日本主場，卻遭到日本以7：0大比分輾壓，創下雙方歷年交手最懸殊比數，賽後不只中國國內球評、球迷失望至極，連日本觀眾都上社群媒體提問：「為甚麼中國這麼弱？」
儘管中國男足外籍教頭伊萬科維奇（Branko Ivankovic）頂住壓力，站在風口浪尖接受訪問：「這是最難過的一晚。」、「日本是世界級的強隊，對我們來說是場艱苦的比賽。」仍然無法澆滅中國隊球迷的怒火，甚至有網友直言：「棄賽也只是0：3輸」
前中國國腳范志毅也在個人微博上發文：「對球迷來說確實很難受，考慮世界盃太遠了，還是從失敗中總結經驗，腳踏實地的幹吧。」球迷也痛罵：「這種實力的國家隊還有甚麼存在的必要？」連日本球迷都在社群軟體X上發問：「我不知道為何他們這麼弱？」
中國隊雖然有2名來自巴西的歸化球員阿蘭（Alan Carvalho）與費南多（Fernandinho），但仍遭日本痛擊。上半場日本攻破2球，下半場中國防守陷入崩潰，遭攻入5球，吞最慘烈一役。
中國、日本、沙烏地阿拉伯、巴林、印尼以及澳洲同在C組，下一役9月10日晚間主場迎戰沙烏地阿拉伯，同樣不可輕忽。
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