台北羽賽／麟洋配最後一舞無緣頒獎台 2人感性發聲

連2屆奧運男雙金牌組合，世界排名第9的李洋／王齊麟昨日在台北羽球公開賽，以21：15、15：21、20：22不敵自家人楊博涵／劉廣珩，止步16強，賽後麟洋2人都在社群吐露心聲。

李洋／王齊麟在巴黎奧運勇奪金牌，寫下奧運史上首次羽球男雙衛冕紀錄，在奧運前，李洋就宣布因生涯規劃，將在奧運後退休並到國立體大任教，王齊麟則與新搭檔邱相榤征戰巡迴賽培養默契，而麟洋2人在台北賽重新合拍，最後合體一戰獻給主場球迷，可惜止步16強。

賽後，王齊麟在Threads寫下：「還是很謝謝所有人的加油聲，也很抱歉沒辦法讓你們多看幾場比賽，不足的地方會繼續精進，謝謝你們。」文末也責備自己「爛透了」，留言區也湧入許多球迷給予鼓勵。

李洋昨天晚間也在臉書發文：「謝謝所有球迷們的支持，很可惜沒能在選手生涯結束前的最後一戰站上頒獎台，但競技賽事就是如此，即使盡了力也未必能如願，很開心能在自己的家鄉自己的主場再次和大家見面。」同時他也表示，雖然告別職業選手的生涯，但自己並不會離開羽球場，將盡一己之力傳承給年輕選手。