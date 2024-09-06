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足球／C羅踢進生涯第900顆球 率葡萄牙擊敗克羅埃西亞

中央社／ 里斯本5日綜合外電報導
Ｃ羅踢進生涯第900顆球。 歐新社
Ｃ羅踢進生涯第900顆球。 歐新社

C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）今天在里斯本（Lisbon）舉行的歐洲國家聯賽（UEFA Nations League）中，踢進他卓越生涯第900顆球，率領葡萄牙以2比1擊敗克羅埃西亞

法新社報導，葡萄牙與克羅埃西亞在這屆歐洲國家聯賽首場比賽進行到第34分鐘時，39歲的羅納度接獲門德斯（Nuno Mendes）傳球後起腳入網，締造這項具里程碑意義的紀錄。

羅納度慶祝進球時顯得相當激動，這是他代表葡萄牙出賽的第131顆進球。他半數進球是在皇家馬德里（Real Madrid）時踢進，其餘進球則是效力葡萄牙里斯本競技（Sporting Lisbon）、曼徹斯特聯隊（Manchester United）和沙烏地阿拉伯足球隊艾納斯（Al Nassr）時締造。

Ｃ羅踢進生涯第900顆球，慶祝進球時顯得相當激動。 美聯社
Ｃ羅踢進生涯第900顆球，慶祝進球時顯得相當激動。 美聯社

後衛達洛特（Diogo Dalot）在比賽開踢不久後得分，助葡萄牙先馳得點，接著羅納度再攻進這球，取得2比0領先，然而達洛特在中場前踢進烏龍球，讓克羅埃及亞追回1分。

在這屆歐洲國家聯賽中，葡萄牙、克羅埃西亞、波蘭和蘇格蘭列為A1組。

葡萄牙8日將在里斯本出戰蘇格蘭。

C羅 克羅埃西亞 皇家馬德里

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