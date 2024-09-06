帕運桌球／不敵南韓銀牌作收 陳柏諺盼下屆討回金牌

我國帕拉桌球新星陳柏諺今天凌晨在巴黎帕拉林匹克運動會桌球男子單打MS11級金牌戰，以11：3、13：15、7：11、9：11不敵南韓選手金基泰，以銀牌作收，為桌球隊拿下本屆第4面獎牌，代表團累積拿下3銀、2銅。

陳柏諺是巴黎帕運我國代表團最年輕的選手，下個月才滿18歲，去年對陳柏諺而言是豐收的一年，不僅在Virtus世界運動會獲得男單冠軍，成為我國首名取得巴黎帕運資格的選手，隨後又在杭州亞帕運男單奪金。

這次首度踏上帕運舞台，陳柏諺展現初生之犢不畏虎的精神，先後斬落2016里約帕運金牌得主的比利時名將范艾克（Florian Van Acker）、兩度勇奪帕運金牌的匈牙利好手帕洛斯（Peter Palos），取得金牌戰門票，而且加入林姿妤、田曉雯及程銘志的行列，帕運桌球代表隊成功寫下全員奪牌紀錄。

陳柏諺今天在金牌戰面對南韓選手金基泰，雖然首局強勢以11：3搶下，然而第2局雙方上演激戰，而陳柏諺化解掉5個局點後，還是以13：15讓出，成為氣勢的分水嶺，接下來他分別以7：11、9：11讓出，無緣勇奪台灣代表團本屆帕運首金，以銀牌作收。

陳柏諺賽後自評打得還可以，尤其第1局蠻放開的，不過可能有點過於緊張，導致第2局開始前右小腿出現抽筋狀況，影響到整體發揮，「我覺得蠻可惜的，希望還有機會再踏上這個舞台，然後下次可以拿回來（金牌）。」

目前我國代表團在本屆帕運勇奪3銀2銅，其中桌球代表隊包辦4面獎牌，而且是全員奪牌，成為最大獎牌庫，教育部體育署洪志昌副署長指出，提前讓選手進駐國家運動訓練中心，以團隊方式長期集訓，在這次的帕運展現訓練成果，「這次不負眾望，我覺得相當不簡單，為他們感到開心，柏諺、銘志、曉雯及姿妤都差一點奪金牌，期待選手們繼續加油，下次再拚回來。」