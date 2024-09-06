足球／世足資格賽日本7比0痛宰中國 南野拓實梅開二度
2026世足資格賽亞洲區第3輪今天開踢，日本隊在埼玉體育場主場迎戰中國隊旗開得勝，以7比0痛宰對手，效力法甲摩納哥隊的南野拓實單人貢獻2球。
2026年世界盃資格賽亞洲區第3輪共18隊參賽，日本與中國排在C組，同組還有巴林、沙烏地阿拉伯、印尼及澳洲。分組排名前2將直接晉級世足賽，第3、第4則可進入第4輪資格賽。
路透社報導，今天比賽開始後第12分鐘，日本隊隊長遠藤航率先以一記頭球破網。三笘薰在上半場補時階段再進一球，助隊擴大領先至2比0。
下半場日本隊的南野拓實在第52及58分鐘接連進球，隨後替補上場的伊東純也破門，再加上前田大然的頭球，讓比數來到6比0。
進入傷停補時階段，久保建英再貢獻1球，終場日本隊就以7比0大勝。新華網報導稱，這是中國隊在世足資格賽的「隊史最大比分失利」。
日本隊今天獲勝後取得3分積分，分組排名暫居第一。同組另一場賽事，澳洲則因一記烏龍球以0比1不敵巴林。
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