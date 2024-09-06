快訊

熱爆飆38度高溫 吳德榮：摩羯為今年最強颱 下周擾動變數多

美就業報告發布前擔憂加劇 道指跌219點、史指連3跌

足球／世足資格賽日本7比0痛宰中國 南野拓實梅開二度

中央社／ 日本埼玉縣5日綜合外電報導

2026世足資格賽亞洲區第3輪今天開踢，日本隊在埼玉體育場主場迎戰中國隊旗開得勝，以7比0痛宰對手，效力法甲摩納哥隊的南野拓實單人貢獻2球。

2026年世界盃資格賽亞洲區第3輪共18隊參賽，日本與中國排在C組，同組還有巴林、沙烏地阿拉伯、印尼及澳洲。分組排名前2將直接晉級世足賽，第3、第4則可進入第4輪資格賽。

路透社報導，今天比賽開始後第12分鐘，日本隊隊長遠藤航率先以一記頭球破網。三笘薰在上半場補時階段再進一球，助隊擴大領先至2比0。

下半場日本隊的南野拓實在第52及58分鐘接連進球，隨後替補上場的伊東純也破門，再加上前田大然的頭球，讓比數來到6比0。

進入傷停補時階段，久保建英再貢獻1球，終場日本隊就以7比0大勝。新華網報導稱，這是中國隊在世足資格賽的「隊史最大比分失利」。

日本隊今天獲勝後取得3分積分，分組排名暫居第一。同組另一場賽事，澳洲則因一記烏龍球以0比1不敵巴林。

世足賽

延伸閱讀

7-ELEVEN「i划算」開賣日本麝香葡萄！限量空運來台　每盒團購價歷年最優惠

在大國中算落後...日本進口食物佔30% 政府盼增加糧食自產率

U18亞青／推測日本派左投 中華隊先發投手3選1

配送勞動力短缺 日本最大物流公司雅瑪多將與統一深化合作

相關新聞

台北羽賽／戴資穎跨季22連勝晉8

挑戰台北羽球公開賽史上最多第六冠的「一姊」戴資穎，昨碰上同胞楊育綺以廿一比十六、廿一比十七奪勝，八強門票到手，這場比賽也...

台北羽賽／新組合打出代表作 「涵劉配」逆轉「麟洋配」

今年6月底才開始合拍，相差9歲的合庫男雙新組合「涵劉配」楊博涵／劉廣珩第一次攜手就打進美國公開賽決賽，台北公開賽再打響「...

台北羽賽／錯過兩賽點！奧運雙金「麟洋配」意外出局

兩屆奧運金牌、台北公開賽名列頭號種子的黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，今天第二輪碰上自家人「涵劉配」楊博涵／劉廣珩，錯過...

奧運／台灣大為6奧運國手慶功 蔡明忠頒7位數助威金加贈手機

台灣大哥大長期支持台灣優秀運動選手征戰國際成果豐碩，本屆奧運全台灣共60位選手參賽就有12位是台灣大哥大運動家族的優秀成...

台北羽賽／回主場有壓力有助力 楊博軒笑說：下一場讓李哲輝秀

台北公開賽名列男雙第2種子的我國好手李哲輝／楊博軒，今天以兩個21：13拍下世界排名58的馬來西亞組合阿尤布／陳蔚強，男...

台北羽賽／林俊易晉男單8強 期許追上周天成步伐

台灣「左手重砲」林俊易今天在台北羽球公開賽男單16強，以24比22、21比12擊敗印度好手薩巴拉曼尼亞晉級8強。林俊易表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。