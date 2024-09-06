台北羽賽／戴資穎跨季22連勝晉8

挑戰台北羽球公開賽史上最多第六冠的「一姊」戴資穎，昨碰上同胞楊育綺以廿一比十六、廿一比十七奪勝，八強門票到手，這場比賽也是楊育綺選手生涯「告別戰」，賽後特別和小戴索取合照。

卅歲的小戴是台灣羽壇指標選手，小七歲的楊育綺透露，知道有機會碰小戴後心情雀躍，努力從會外賽一路闖關，和前「世界球后」交手的前一晚興奮到幾乎整晚難眠，談到退役哽咽落淚的楊說：「感謝有她，因為她帶動台灣羽球的風氣。她也做到世界球后，讓世界看到我們，也鼓勵到我們，讓我們看到希望，台灣一個小小的寶島可以產出世界球后，是滿大的鼓勵」。

受限身高，楊育綺選擇結束選手生涯，下周一就要回到家鄉雲林，到西螺國中任教。一六三公分的小戴年底也將告別球場，得知對手要轉換身分，小戴有感而發說：「以我來說，我已經算很矮了，知道她會比我更吃力一些，選擇不打球也不一定是壞事。她說要去當老師，也很好，自己可以控制的範圍內去做想做的事，都很好」。

台北公開賽成小戴在家鄉比賽「最後一舞」，昨也打下八強門票的「一哥」周天成也祝福合庫戰友剩下賽季快樂享受球場，年底前繼續在場上奔馳；卅四歲的小天也透露，今年格外享受回「主場」的感覺。