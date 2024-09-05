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台北羽賽／新組合打出代表作 「涵劉配」逆轉「麟洋配」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台北羽球公開賽，楊博涵（前）和新搭檔劉廣珩台北公開賽連兩輪都是3局勝出。圖／報系資料照
台北羽球公開賽，楊博涵（前）和新搭檔劉廣珩台北公開賽連兩輪都是3局勝出。圖／報系資料照

今年6月底才開始合拍，相差9歲的合庫男雙新組合「涵劉配」楊博涵劉廣珩第一次攜手就打進美國公開賽決賽，台北公開賽再打響「涵劉配」名號，今天第二輪瓦解兩屆奧運金牌「麟洋配」王齊麟／李洋2個賽末點，在1小時又1分鐘激戰上演15：21、21：15、22：20逆轉勝，搶走8強門票。

30歲的楊博涵過去和盧敬堯搭檔，「楊肉盧」合作6年，世界排名最高曾到第10位，但挑戰奧運夢想沒能實現，今年6月印尼公開賽後正式拆夥，改和小9歲的劉廣珩搭檔，「涵劉配」第一場美國公開賽就闖決賽，接續加拿大公開賽也打進8強，目前排名已經提升到第88名，今天正拍下「麟洋配」，打出合拍代表作。

楊博涵透露，就自己印象，國際賽中從來沒贏過王齊麟，「和新的年輕搭檔能在這次奧運完、狀態正好時贏他們，滿榮幸，對這個新組合在未來努力的路上是滿多的信心。」他提到，第三局從領先到被追分、陷入18：20落後，當時給劉廣珩的想法就是「我們可以」，很開心挺過考驗。

21歲的劉廣珩，國際賽場次兩隻手數得出來，能擊敗經驗豐富的「麟洋配」直說榮幸，「賽前沒想過能贏過他們，畢竟國際賽經驗少，主要希望可以從他們手上學到很多技術層面，勝敗就是做好自己。中間遇到亂流，也是博涵給我鼓勵，觀眾朋友給我加油，才能撐過去，很開心。」

劉廣珩 楊博涵 麟洋配

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