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帕運桌球／陳柏諺晉級金牌戰 新北辦直播派對隔海應援

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
我國帕拉桌球小將陳柏諺今天在巴黎帕運桌球男子MS11級四強賽直落三，挺進到明天凌晨2點15分的金牌戰。圖／教育部體育署提供
我國帕拉桌球小將陳柏諺今天在巴黎帕運桌球男子MS11級四強賽直落三，挺進到明天凌晨2點15分的金牌戰。圖／教育部體育署提供

我國帕拉桌球小將陳柏諺今天在巴黎帕運桌球男子MS11級四強賽直落三，挺進到明天凌晨2點15分的金牌戰。新北市體育局將在比賽時間，舉辦陳柏諺金牌戰直播派對，邀請民眾一起來現場，為陳柏諺加油。

陳柏諺曾在2022杭州亞帕運，拿下男子單打TT11級金牌，也曾在2023年6月在法國舉辦的Virtus 2023世界運動會 (Virtus Global Games Vichy 2023)勇奪男單冠軍，並取得2024巴黎帕運參賽資格。

體育局表示，陳柏諺是海山高中三年級學生，為本屆帕運開幕式我國代表團掌旗手之一，也是代表團年紀最小的新秀，從小因跌倒導致學習障礙，但他沒有因此而自我放棄，而是在幼兒園大班時開始接觸桌球。雖然面對學習和情緒上的挑戰，但他堅持不懈，最終在桌球這條路上取得了不錯的成績，終於踏上「帕拉林匹克運動會」 的世界舞台。

巴黎帕運

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