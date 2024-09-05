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台北羽賽／錯過兩賽點！奧運雙金「麟洋配」意外出局

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台北羽賽／錯過兩賽點！奧運雙金「麟洋配」意外出局

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「麟洋配」王齊麟／李洋。圖／報系資料照
「麟洋配」王齊麟／李洋。圖／報系資料照

兩屆奧運金牌、台北公開賽名列頭號種子的黃金男雙「麟洋配王齊麟李洋，今天第二輪碰上自家人「涵劉配」楊博涵／劉廣珩，錯過第三局的2個賽末點，讓世界排名88的新組合上演15：21、21：15、22：20逆轉勝，搶走8強門票，爆出台北公開賽大冷門。

「麟洋配」受到極大關注，今天出現多次發球失誤的王齊麟賽後對自己滿滿自責，「打得很爛，打得很糟糕，對自己沒什麼好說，感謝他（李洋）在場上的包容，今天自己打得很不好。」

「麟洋配」第三局從9：13落後急起直追，王齊麟出現3顆幸運的翻網球，讓「麟洋配」一度取得20：18領先，但第一個賽末點王齊麟發球失誤，接續機會也錯過，讓「涵劉配」上演驚奇逆轉。

王齊麟提到，「涵劉配」平球和侵略性做得滿好，讓自己有很大壓力；李洋一旁緩頰說：「齊麟一直是很照顧朋友的，他希望台北公開賽給我圓滿的結局，這方面壓力很大，給自己壓力太大，表現艱辛一點，很高興不管怎樣我們能在場上溝通、努力每一顆球。」

李洋巴黎奧運後就準備退役，台北公開賽本來是設定的球員告別作，因奧運奪金才有BWF年終賽機會。他坦言每天都想「差不多了」，一直有做告別的心理準備，儘管台北公開賽沒能拿下冠軍，仍感謝搭檔和促成「麟洋配」的所有人。

下周一就要回到國體大任教，李洋分享，完成現階段最終戰的心情只有滿滿感謝，「感謝所有到場的朋友們，跟家人，搭檔、身邊所有人，不管好的壞的，場上所有事情都給我很多，這些事情都會讓我成為更好的人，感謝羽毛球給我的全部，希望把吸收到的未來可以傳承給後進。」

李洋 王齊麟 麟洋配

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