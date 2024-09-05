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奧運／台灣大為6奧運國手慶功 蔡明忠頒7位數助威金加贈手機

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台灣大哥大舉辦「Team Taiwan台灣大榮耀慶功會」，共計發出7位數助威金加贈手機。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大舉辦「Team Taiwan台灣大榮耀慶功會」，共計發出7位數助威金加贈手機。圖／台灣大哥大提供

台灣大哥大長期支持台灣優秀運動選手征戰國際成果豐碩，本屆奧運全台灣共60位選手參賽就有12位是台灣大哥大運動家族的優秀成員，其中林郁婷郭婞淳陳念琴分別奪得1金、2銅的好成績，為表彰頂尖運動員們的卓越成就，台灣大哥大董事長蔡明忠與總經理林之晨於今天舉辦「Team Taiwan台灣大榮耀慶功會」，共計發出7位數助威金加贈手機。  

今天慶功會包括林郁婷、郭婞淳、陳念琴、丁華恬、黃筱雯及林昀儒等6位奧運國手參加，在中華奧會主席林鴻道和中華代表團醫療長林瀛洲的見證下，獲頒助威金金牌10萬美元、銅牌2.5萬美元，6位選手也在歡樂氣氛下，熱血齊呼要前進名古屋亞運與洛杉磯奧運。

作為一名鐵人三項運動愛好者，董事長蔡明忠在有感而發，他特別能夠體會與理解，選手們在嚴苛訓練中對抗身體痛楚所展現的高強度意志力，與面對各種挑戰時不屈不撓的精神，依選手出發前對選手們的承諾，在今天頒發給三位奪得獎牌的選手7位數助威金。

郭婞淳重現頒獎台上自拍的畫面，高舉手機與蔡明忠以及林郁婷、陳念琴合影，蔡明忠看到郭婞淳的手機，直呼應該要換手機了，並現場宣布要致贈台灣大運動家族每位奧運參賽選手一台9月熱騰騰全新上市的iPhone頂規旗艦機款。

平日靠慢跑鍛鍊心志的林之晨則也特別致贈別具意義的專屬禮物，像是拳擊金牌得主林郁婷獲贈了《第一神拳》中的主角「幕之內一步」公仔，幫郭婞淳找齊了她參與四屆奧運獨缺的倫敦奧運吉祥物、陳念琴則獲贈一條象徵女力的「無限」項鍊。

郭婞淳收到倫敦奧運吉祥物時，眼眶泛淚表示，「這四屆其實不容易，謝謝台灣大哥大與富邦，陪著我走了這麼久，我心中真的滿滿的感謝」。林郁婷則驚喜收到即將絕版的日本漫畫《第一神拳》中的主角「幕之內一步」公仔，表示將持續堅持做自己，「感謝台灣大哥大的支持讓我們在舞台上發光發熱。」

林郁婷 郭婞淳 陳念琴

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