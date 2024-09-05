台北羽賽／回主場有壓力有助力 楊博軒笑說：下一場讓李哲輝秀

台北公開賽名列男雙第2種子的我國好手李哲輝／楊博軒，今天以兩個21：13拍下世界排名58的馬來西亞組合阿尤布／陳蔚強，男雙8強門票到手，兩人笑說在主場有助力也是壓力，楊博軒還爆料搭檔壓力更大，「因為他愛秀，大家也想看他秀，明天讓他秀一下！」

李楊配目前世界排名第10，僅次排名第9的「麟洋配」王齊麟／李洋，且不同「麟洋配」奧運後拆夥，李楊配仍將固定合作，兩人目前年度積分更高居第3位，有機會取得只有8席的年終賽門票。

李哲輝2017年曾和李洋攜手登上年終賽舞台，相隔7年有機會和楊博軒一同挑戰，兩人仍平常心，李哲輝還幫合作5年的搭檔發言，「我知道你想說那四個字，順其自然。」

巴黎奧運前李楊配在歐洲3站打下亮眼成績，BWF超級300的德國公開賽捧冠、超級750的法國公開賽奪亞，超級1000的全英公開賽也打進4強，積分一路上竄，可惜最後和巴黎奧運擦身而過，30歲的李哲輝坦言當下曾想過拚4年後的洛杉磯奧運，但有感身體恢復速度不如以往，心態轉變後平常心，先以兩年後名古屋亞運為目標。

楊博軒上月底剛滿28歲，他目前男雙、混雙並進，混雙和胡綾芳今年新加坡公開賽打進決賽，年度積分排名11，也有機會搶年終賽門票，不過他維持一貫淡定說：「還有很多場比賽，有比賽就盡量打。」

兩人從19年開始合作，5年來吵架沒少過，不過能找到相處之道，楊博軒笑說：「現在年紀大了，都打嘴炮。」