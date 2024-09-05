快訊

早知會被羈押？柯文哲預錄影片向支持者喊話：照顧好自己

柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見 民眾黨聲明回應

開綠燈？傳烏軍用長程飛彈能擊中大部分俄軍戰機和基地 白宮發聲了

台北羽賽／林俊易晉男單8強 期許追上周天成步伐

中央社／ 台北5日電
台灣「左手重砲」林俊易（圖）5日在2024台北羽球公開賽男單16強出賽，成功以24比22、21比12擊敗印度好手闖進8強。中央社
台灣「左手重砲」林俊易（圖）5日在2024台北羽球公開賽男單16強出賽，成功以24比22、21比12擊敗印度好手闖進8強。中央社

台灣「左手重砲」林俊易今天在台北羽球公開賽男單16強，以24比22、21比12擊敗印度好手薩巴拉曼尼亞晉級8強。林俊易表示，希望自己能追上周天成的步伐，甚至期許能超越他。

世界排名第14的林俊易，是台灣羽球男單「二哥」，今年2月首度和世界排名第81名的薩巴拉曼尼亞（Sankar Muthusamy Subramanian）交手，當時以直落2過關。

林俊易表示，因為之前交手的經驗，首局對手幾乎不起高球，「我殺球攻擊的機會不多，加上又是順風，所以很多球都直接打出界，幸好第2局有比較放開。」

林俊易在奧運前為了拚積分，曾7週內打6場比賽，不過其中4場首輪敗，2場止步16強。不過奧運過後，參加等級較高的日本、韓國公開賽，林俊易反而分別打到16強、4強。

林俊易解釋說道，「今年是我第1次有機會拚奧運資格，所以就是一直打比賽一直搶積分，結果在沒有正常訓練的情況下，反而成績都不好，畢竟台灣男單過去只有周天成、王子維有這樣的經驗（拚奧運積分），這次我也學到很多。」

奧運期間林俊易有將近1個月的時間正常訓練，整體狀態也拉上來不少，過去他在台北公開賽最佳成績就是4強，今年也期許能突破這個關卡。

「下半年的目標，就是繼續提升自己的世界排名，然後再拚看看有沒有機會第一次打進年終總決賽。」林俊易目前在年終總決賽積分排男單第4。

台灣一哥周天成同樣也挺進8強，再過3個月他就滿35歲，「接班問題」也浮出檯面。林俊易強調，「我希望自己在國際賽的成績能夠跟天哥一樣穩定，他創下台灣很多的第一次，我也希望可以跟上他的腳步，甚至有一天超越他。」

周天成 林俊易 羽球

延伸閱讀

台北羽賽／躲過對手賽末點 李佳豪大逆轉闖8強

台北羽賽／來看戴資穎！一姊3連霸第一步中午登場

南韓羽賽／李佳豪內戰險勝林俊易 生涯首闖超級500決賽

南韓羽賽／生涯首勝安東森 林俊易晉級4強將內戰李佳豪

相關新聞

台北羽賽／內戰拍下學妹 戴資穎奪跨季22連勝闖8強

世界排名第3的我國羽球「一姊」戴資穎，今天台北公開賽第二輪面對世界排名百名外的同胞楊育綺，小戴首局一路領先，雖曾出現「揮...

台北羽賽／碰戴資穎退役戰 149小精靈落淚：感謝有她鼓勵我們

身高僅149公分，土銀23歲女將楊育綺常常是球場最嬌小的球員，決定台北公開賽後退役的她在國際賽最終戰碰上「一姊」戴資穎，...

台北羽賽／戴資穎感冒上陣 微笑送場邊護國神醫

挑戰台北羽球公開賽第6冠的「一姊」戴資穎，今天以21：16、21：17拍下同胞楊育綺，8強到手，賽後講話有些鼻音的她透露...

拳擊／正名「拳擊精靈」 吳詩儀澎澎裙裝亮相大突破

今年在巴黎奧運拿下女子拳擊銅牌的吳詩儀，在今天出席「粉紅公益下午茶」活動，並在女性時尚雜誌的力邀下，將擔任10月19日《...

台北羽賽／回主場有壓力有助力 楊博軒笑說：下一場讓李哲輝秀

台北公開賽名列男雙第2種子的我國好手李哲輝／楊博軒，今天以兩個21：13拍下世界排名58的馬來西亞組合阿尤布／陳蔚強，男...

台北羽賽／林俊易晉男單8強 期許追上周天成步伐

台灣「左手重砲」林俊易今天在台北羽球公開賽男單16強，以24比22、21比12擊敗印度好手薩巴拉曼尼亞晉級8強。林俊易表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。