台北羽賽／林俊易晉男單8強 期許追上周天成步伐

台灣「左手重砲」林俊易今天在台北羽球公開賽男單16強，以24比22、21比12擊敗印度好手薩巴拉曼尼亞晉級8強。林俊易表示，希望自己能追上周天成的步伐，甚至期許能超越他。

世界排名第14的林俊易，是台灣羽球男單「二哥」，今年2月首度和世界排名第81名的薩巴拉曼尼亞（Sankar Muthusamy Subramanian）交手，當時以直落2過關。

林俊易表示，因為之前交手的經驗，首局對手幾乎不起高球，「我殺球攻擊的機會不多，加上又是順風，所以很多球都直接打出界，幸好第2局有比較放開。」

林俊易在奧運前為了拚積分，曾7週內打6場比賽，不過其中4場首輪敗，2場止步16強。不過奧運過後，參加等級較高的日本、韓國公開賽，林俊易反而分別打到16強、4強。

林俊易解釋說道，「今年是我第1次有機會拚奧運資格，所以就是一直打比賽一直搶積分，結果在沒有正常訓練的情況下，反而成績都不好，畢竟台灣男單過去只有周天成、王子維有這樣的經驗（拚奧運積分），這次我也學到很多。」

奧運期間林俊易有將近1個月的時間正常訓練，整體狀態也拉上來不少，過去他在台北公開賽最佳成績就是4強，今年也期許能突破這個關卡。

「下半年的目標，就是繼續提升自己的世界排名，然後再拚看看有沒有機會第一次打進年終總決賽。」林俊易目前在年終總決賽積分排男單第4。

台灣一哥周天成同樣也挺進8強，再過3個月他就滿35歲，「接班問題」也浮出檯面。林俊易強調，「我希望自己在國際賽的成績能夠跟天哥一樣穩定，他創下台灣很多的第一次，我也希望可以跟上他的腳步，甚至有一天超越他。」