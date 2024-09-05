陳福海赴體育署爭取 盼中央支持金門建「李洋羽球館」

金門興建「李洋羽球館」有譜了！金門縣長陳福海率縣府教育團隊拜會體育署，對上月總統賴清德到金門對興建「李洋羽球館」的構想表達認同並允諾協助此項計畫，陳福海特赴體育署針對計畫與他們進行意見交換，爭取體育署大力支持及經費補助，以助力金門有標準規格的羽球場地。陳也到台北市大安運動中心參訪，汲取台北市運動設施經驗，作為未來推動運動場館設施的參考。

陳福海昨偕同教育處長孫麗琪拜會教育部體育署署長鄭世忠、主任秘書呂忠仁等人，陳福海說，金門能出現一位李洋名揚國際，凝聚金門鄉親的向心力，也為金門縣運動選手建立起更遠大目標的信心。李洋也讓他看見了金門子弟的韌性和希望，希望能在金門興建具有標準規格的羽球場館，以培育更多種子選手。為此，在上月總統賴清德蒞金時，他就向賴提出興建「李洋羽球館」構想，並獲認同且允諾協助此項計畫。

鄭世忠表示，對於推動羽球項目在地區的全民運動與專業發展表贊同，尤其羽球運動在台灣非常普及，擁有廣泛的基礎與影響力，金門縣興建羽球館，不僅有助於提升當地的體育實力，還能促進羽球運動的專業發展，未來有機會再培育更多像李洋一樣的好手，在世界舞台上發光發亮。

另外，呂忠仁表示，署裡對賴總統允諾「李洋羽球館」一事有納入列管，對於金門縣擬興建羽球館構想，賴總統表示將全力支持。

陳福海說，賴總統對於「李洋羽球館」一案樂見其成，不僅是肯定李洋與其搭檔王齊麟衛冕奧運金牌的傑出表現，同時「體育暨運動發展部」府院也正在積極推動，這一建設能成，不僅提升本縣的體育設施水平，也將會是一項彰顯中央與地方資源整合與共享的成果。

呂忠仁承諾，體育署將積極評估金門縣的申請案，待行政院政策定調後，在經費補助方面儘可能提供支持，以促進「李洋羽球館」早日興建落成。