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拳擊／吳詩儀奧運摘銅後自家麵店爆紅 還有粉絲告白

中央社／ 台北5日電
巴黎奧運女子拳擊銅牌好手吳詩儀（圖）5日打破平時穿衣風格，以粉色澎裙的可愛裝扮公開亮相，宣布受邀在2024裙襬澎澎RUN擔任領跑員，與眾人共同宣導乳癌防治，展現「粉紅力量」。中央社
巴黎奧運女子拳擊銅牌好手吳詩儀（圖）5日打破平時穿衣風格，以粉色澎裙的可愛裝扮公開亮相，宣布受邀在2024裙襬澎澎RUN擔任領跑員，與眾人共同宣導乳癌防治，展現「粉紅力量」。中央社

「拳擊精靈」吳詩儀在奪得巴黎奧運女子拳擊銅牌後，不僅人氣上升，也讓家人經營麵店來客量大增，她今天透露，路上曾遇過有人搖下車窗對她比讚，麵店外的留言板也有粉絲留言告白。

吳詩儀雖然在這次巴黎奧運拳擊項目並非討論度最高的選手，但她返台後卻也深刻感受到人氣有所成長。她今天出席公益路跑活動記者會時表示，走在路上還曾遇到有粉絲開車特地搖下車窗，對她豎起大拇指比讚。

吳詩儀的人氣也拉抬自家麵店生意，她指出，原本預期家人經營的麵店會有一股奧運熱潮，但奪牌後來客量超乎預期。

家人近期也在麵店外架設的留言板，粉絲留言寫滿一整面，讓吳詩儀感到相當溫暖，還有粉絲更趁機告白，寫下3大行肉麻話語，她透露，近期已換上新留言板，呼籲粉絲多留言，未來也會將留言板作為店內裝飾。

在結束巴黎奧運之旅後，吳詩儀在年底前暫時無新的國際賽計畫，她表示，明年度的賽事安排，將待世界拳擊聯盟（World Boxing）公布賽程後再與教練討論。

吳詩儀 巴黎奧運拳擊

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