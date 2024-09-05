田徑／東華田徑獎學金邁入第15屆 選手滿滿感激
由台北市東華扶輪社發起的東華田徑獎學金今年邁入第15屆，4名教練、15名選手獲獎，代表致詞的大同高中畢業選手劉承漢表示，因經濟因素，他要半工半讀，還要抽空練習，這筆獎學金對他幫忙很大。
今天頒獎典禮，中華田徑協會理事長葉政彥、秘書長王景成、獎學金召集人大同高中校長柯明樹等都到場感謝東華扶輪社的付出，獎學金發起人陳國基也表示，謝謝扶輪社好友一起贊助，讓這項田徑獎學金已頒發15年，希望國內田徑的成績持續進步。
今年獲獎4名教練是邱為榮、林智偉、月健龍、葉健銘。選手部分，破全國紀錄組林志成、葉柏廷，聽障組危宇澤，特別組易柏安，一般組林昭丞、林子婕、楊惟傑、刁筱唯、賴尹甯、王訢、曾子瑀、劉承漢、風承顥、朱兆豐及陳羿岑。
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