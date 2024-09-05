田徑／東華田徑獎學金邁入第15屆 選手滿滿感激

由台北市東華扶輪社發起的東華田徑獎學金今年邁入第15屆，4名教練、15名選手獲獎，代表致詞的大同高中畢業選手劉承漢表示，因經濟因素，他要半工半讀，還要抽空練習，這筆獎學金對他幫忙很大。

今天頒獎典禮，中華田徑協會理事長葉政彥、秘書長王景成、獎學金召集人大同高中校長柯明樹等都到場感謝東華扶輪社的付出，獎學金發起人陳國基也表示，謝謝扶輪社好友一起贊助，讓這項田徑獎學金已頒發15年，希望國內田徑的成績持續進步。