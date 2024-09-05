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台北羽賽／躲過對手賽末點 李佳豪大逆轉闖8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
李佳豪。圖／台北羽球公開賽提供
李佳豪。圖／台北羽球公開賽提供

名列台北公開賽頭號種子的「一哥」周天成領軍，地主前4種子包括「左手重砲」林俊易、「羽球王子」王子維和李佳豪今天都順利打下8強門票，李佳豪更是瓦解印尼對手法爾漢（Alwi Farhan）第二局的一個賽末點，上演3局大逆轉。

「當下沒想太多，要告訴自己專注在場上，再結合教練給的戰術、風向，一分一分來。」列第4種子的李佳豪激戰1小時又13分鐘，以18：21、22：20、21：17拍下對手。第二局一度14：18落後、19：20時瓦解對手賽末點的他透露，當下沒想太多，「既然都走到這裡，雖然落後，沒關係，一分一分來，專注當下，享受每分的狀態。」

李佳豪前一站在南韓公開賽打進決賽，日本公開賽則是第二輪敗給「一哥」周天成，他認為雖輸球但獲得許多經驗，學長幫他「上課」後打出自己許多問題，修正調整後在南韓公開賽就有把狀態打出來。

今天的逆轉勝是另個突破，首闖台北賽8強的李佳豪說：「突破自己在台北公開賽的紀錄，更重要的養分是第二局不順、逆境、不好的狀態下，能堅持住，甚至逆轉，給我很大的幫助。」他也感謝一面倒的地主球迷加油聲，「一年打那麼多比賽，已經習慣球迷是幫對手加油，感謝球迷特別到場幫台灣選手加油。」

周天成 李佳豪 林俊易

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