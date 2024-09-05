肯亞230公里超馬賽 陳彥博第3站迷路多跑2公里

台灣極限超馬好手陳彥博今天在「肯亞230公里超馬分站賽」第3站，因賽道標記不清而多跑2公里，幸好仍靠著出色體能，以些微差距率先回到終點。

「肯亞230公里超馬分站賽」總計5天5分站賽事，原本前2站結束後，陳彥博還取得領先優勢，不過第3站在經過第2個檢查點後，就因為路線標記不清而迷路，因此多跑了2公里，成績還一度被俄羅斯選手超前。

賽道部分路段位於草叢中，標記不易辨識，並且還包含過河路段，大幅增加選手的挑戰難度。幸好陳彥博發揮體能極限，最後和俄羅斯、美國選手幾乎同時回到終點，但仍取得微幅領先。

陳彥博賽後透過新聞稿表示，自己的乳酸已堆積到快炸了，追趕過程非常艱辛，稍有不慎迷路就可能輸掉比賽。

陳彥博透露，賽前服用的瘧疾藥物副作用嚴重，導致腸胃不適，讓他夜晚難以入眠。然而隨著美國、俄羅斯選手在最後2站很有可能全力衝刺，陳彥博強調必須咬緊牙關，保持節奏並擴大領先機會。

第4站賽事總距離43公里，海拔1705至2015公尺，此賽段位於一條乾涸的河床，周圍是由紅土形成的峽谷，且上面布滿犀牛等動物的足跡，參賽者將在充滿壯麗景觀的灌木草原與巨大岩石丘陵矗立的平原上跑著，增添了一份野性魅力。