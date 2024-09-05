射擊／奧運冷臉開槍爆紅獲馬斯克盛讚 韓女將：他只是有錢

南韓射擊女將金藝智在巴黎奧運因冷酷開槍畫面，成為全球話題人物。她近日登上南韓綜藝大神劉在錫節目《劉QUIZ》，分享爆紅後心路歷程。

金藝智在女子射擊10公尺空氣手槍奪銀後，冷酷開槍畫面被瘋傳，該影片吸引近4千萬瀏覽量，連億萬富豪馬斯克（Elon Musk）都轉發影片並讚嘆，「她應該出演一部動作片，不需要演技！」

The most "Main Character Energy" I've ever seen in my life.pic.twitter.com/ExuXVxB3VB — Del Walker 🇵🇸 (@TheCartelDel) 2024年7月30日

金藝智因此獲封巴黎奧運10大明星選手，她受訪時表示，「當我去休息站或咖啡廳時，有人認出我，才有爆紅實感。平常我只專注訓練，所以感覺不明顯。」

另一名主持人曹世鎬問她，「對馬斯克轉發妳的影片有何感受？」金藝智笑回：「馬斯克就是個有錢的大叔。」

先前有報導指出，金藝智已經與經紀公司簽約，還為精品LV拍攝畫報，她強調，「我會繼續射擊，與經紀公司簽約，只是為了讓更多人了解射擊。」