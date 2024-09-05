台北羽賽／戴資穎感冒上陣 微笑送場邊護國神醫

挑戰台北羽球公開賽第6冠的「一姊」戴資穎，今天以21：16、21：17拍下同胞楊育綺，8強到手，賽後講話有些鼻音的她透露染上感冒，所幸沒有太多症狀，今天場邊還有幫助自己許多的「護國神醫」林瀛洲到場，聽到林瀛洲熟悉的聲音讓她露出微笑。

戴資穎近期飽受膝傷問題，這兩天小巨蛋出賽時左膝都戴著護膝上陣，她透露賽前還有請林瀛洲醫生「修理我的腿」，每場比賽結束林瀛洲都會馬上傳訊息關心狀態，自己也會簡單回報，有問題再請神醫出手，今天聽到聲音馬上知道是熟悉人物到場。

「很開心看到他，他也滿忙的，他的診也滿難掛的，看到他很開心。」小戴笑說。

帶傷上陣的小戴，今天還是抱病上場，說話有些鼻音的她透露感冒，今天上場時的手上的失誤還是多一些、後場的力道拿捏也沒那麼好。