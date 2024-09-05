拳擊／正名「拳擊精靈」 吳詩儀澎澎裙裝亮相大突破

今年在巴黎奧運拿下女子拳擊銅牌的吳詩儀，在今天出席「粉紅公益下午茶」活動，並在女性時尚雜誌的力邀下，將擔任10月19日《裙擺澎澎RUN》特級領跑員，在今天活動中吳詩儀也罕見的以粉紅色澎澎裙裝亮相，讓平時都以褲裝為主要穿搭的她直呼在造型上大突破。

吳詩儀今年巴黎奧運在女子60公斤級賽事奪下銅牌佳績，繼去年杭州亞運奪牌後，也奪下生涯首面奧運獎牌，長相甜美的她返台後也是人氣高漲，甚至在買飲料時都遇到粉絲搖下車窗對她比讚。

而今天吳詩儀也出席女性時尚雜誌與飯店酒廊合作推出的「粉紅公益下午茶」活動，並受邀擔任10月19日《裙擺澎澎RUN》特級領跑員，一同響應國際乳癌防治月。

活動上吳詩儀也罕見的以粉紅澎裙裝扮甜美亮相，並對外正名為「拳擊精靈」，「之前大家都叫我『拳擊美少女』，不過我自認已經不是少女了，加上這次嘗試了幾組照片，念琴也說我可以叫『精靈』，所以今天就用這個稱號。」

平時為了訓練多以褲裝作為穿搭風格的吳詩儀，談到首度以澎裙裝造型亮相，吳詩儀也笑稱對於她確實是造型上的大突破，「這是我第一次嘗試粉紅色裙子，因為訓練的關係確實比較少接觸到裙子，就連我爸媽都不相信自己的女兒會穿裙子，不過這次奧運後在不同的活動上也嘗試了不同的造型，裙裝也獲得一些好評，讓我各種穿搭風格都想嘗試看看。」

吳詩儀也透露，日前也曾帶著澎裙到拳擊擂台上進行拍攝，不僅自己玩得開心，連隊友和團隊成員都加入穿澎裙的行列，甚至還搶著拍照，「其實也有滿多男選手會選擇粉紅色的衣服或是配件，這次我們陪練員和團隊也都搶著試穿，我覺得蠻適合的。」