台北羽賽／碰戴資穎退役戰 149小精靈落淚：感謝有她鼓勵我們

身高僅149公分，土銀23歲女將楊育綺常常是球場最嬌小的球員，決定台北公開賽後退役的她在國際賽最終戰碰上「一姊」戴資穎，儘管最終以16：21、17：21吞敗，她笑說十分享受，且最後一戰能和「世界球后」交手，十分圓滿，沒有遺憾。

小戴身高163公分，在世界羽壇也屬於嬌小型球員，比小戴矮一個頭的楊育綺感性說：「感謝有她，因為她帶動台灣羽球的風氣，她也做到世界球后，讓世界看到我們，也鼓勵到我們，讓我們看到希望，台灣一個小小的寶島可以產出世界球后，是滿大的鼓勵。」

楊育綺小學四年級開始打羽毛球，受限身高，國內成績不算出色，排名賽最佳只到第7名，儘管曾在國際賽捧冠，但她坦言國內賽「過不去心中的坎」，今年中就決定排名賽後退役，剛好報進台北羽球公開賽，才決定將年度盛會作為「畢業站」。

從會外賽打起的楊育綺透露，籤表出來就知道會外賽出線會和頭號種子小戴同區，「希望最後一場能和球后對決，告訴自己要把握機會。」如願達成目標，她說了好幾次「開心」，賽後還和小戴索取合照，小戴也鼓勵了學妹幾句，「學姊跟我說她也要退休了，叫我不要難過。」楊育綺說。

楊育綺已經確定回雲林家鄉到西螺國中任教，下周一就要「上工」，不過確定下一步的她，談到退役仍忍不住落淚。