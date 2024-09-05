台北羽賽／內戰拍下學妹 戴資穎奪跨季22連勝闖8強

世界排名第3的我國羽球「一姊」戴資穎，今天台北公開賽第二輪面對世界排名百名外的同胞楊育綺，小戴首局一路領先，雖曾出現「揮空拍」插曲，仍以21：16先下一城，第二局再以21：17拿下，全場不曾落後下帶著跨季22連勝挺進8強。

30歲的小戴已經5度在台北賽封后，第一冠要回溯到2012年，2016年奪下第2冠起更寫下參賽就捧冠紀錄，包括18年、22年和去年，今年帶著跨季20連勝到台北小巨蛋，尋求3連霸和推進隊史最多冠到第6座的紀錄。

昨天只花不到半小時就輕鬆勝出，小戴今天面對排名有落差的學妹，一下場就連拿4分，招牌「魔術師」手法讓世界排名135楊育綺望球興嘆；17：15領先時，小戴難得反手拍揮空，但隨後就連下4分，以21：16先下一城。

第二局小戴又是連拿3分開場，楊育綺雖連拿3分追平，但小戴又一波5：0攻勢拉開差距，最終就以21：17收下勝利。

小戴以頭號種子之姿闖進8強，明天將和世界排名34的印尼瓦爾達妮（Putri Kusuma Wardani）爭4強門票。

昨天就有到場的巴黎奧運「金牌拳后」林郁婷，今天也再度現身小巨蛋觀眾席，幫好友戴資穎加油。