快訊

柯文哲開羈押庭！警方動員400名警力 現場小草僅10多人

沈慶京涉行賄4740萬元羈押近1周 律師今正式提出抗告

機警救命！美校園槍擊釀師生4死9傷 同學「1舉動」救全班

台北羽賽／內戰拍下學妹 戴資穎奪跨季22連勝闖8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台北公開賽首輪賽後，戴資穎向觀眾致謝。圖／報系資料照ㄅ
台北公開賽首輪賽後，戴資穎向觀眾致謝。圖／報系資料照ㄅ

世界排名第3的我國羽球「一姊」戴資穎，今天台北公開賽第二輪面對世界排名百名外的同胞楊育綺，小戴首局一路領先，雖曾出現「揮空拍」插曲，仍以21：16先下一城，第二局再以21：17拿下，全場不曾落後下帶著跨季22連勝挺進8強。

30歲的小戴已經5度在台北賽封后，第一冠要回溯到2012年，2016年奪下第2冠起更寫下參賽就捧冠紀錄，包括18年、22年和去年，今年帶著跨季20連勝到台北小巨蛋，尋求3連霸和推進隊史最多冠到第6座的紀錄。

昨天只花不到半小時就輕鬆勝出，小戴今天面對排名有落差的學妹，一下場就連拿4分，招牌「魔術師」手法讓世界排名135楊育綺望球興嘆；17：15領先時，小戴難得反手拍揮空，但隨後就連下4分，以21：16先下一城。

第二局小戴又是連拿3分開場，楊育綺雖連拿3分追平，但小戴又一波5：0攻勢拉開差距，最終就以21：17收下勝利。

小戴以頭號種子之姿闖進8強，明天將和世界排名34的印尼瓦爾達妮（Putri Kusuma Wardani）爭4強門票。

昨天就有到場的巴黎奧運「金牌拳后」林郁婷，今天也再度現身小巨蛋觀眾席，幫好友戴資穎加油。

戴資穎 羽球 魔術

延伸閱讀

台北羽賽／夢想到世界頂尖殿堂 邱品蒨期待交手戴資穎、依瑟儂

台北羽賽／來看戴資穎！一姊3連霸第一步中午登場

台北羽賽／戴資穎拚賽史第6冠挑戰林丹紀錄 名將辛度有望參賽

羽球／戴資穎被迫帶傷出賽 BWF「懲罰制度」引爆球迷怒火

相關新聞

台北羽賽／內戰拍下學妹 戴資穎奪跨季22連勝闖8強

世界排名第3的我國羽球「一姊」戴資穎，今天台北公開賽第二輪面對世界排名百名外的同胞楊育綺，小戴首局一路領先，雖曾出現「揮...

台北羽賽／碰戴資穎退役戰 149小精靈落淚：感謝有她鼓勵我們

身高僅149公分，土銀23歲女將楊育綺常常是球場最嬌小的球員，決定台北公開賽後退役的她在國際賽最終戰碰上「一姊」戴資穎，...

台北羽賽／戴資穎感冒上陣 微笑送場邊護國神醫

挑戰台北羽球公開賽第6冠的「一姊」戴資穎，今天以21：16、21：17拍下同胞楊育綺，8強到手，賽後講話有些鼻音的她透露...

拳擊／正名「拳擊精靈」 吳詩儀澎澎裙裝亮相大突破

今年在巴黎奧運拿下女子拳擊銅牌的吳詩儀，在今天出席「粉紅公益下午茶」活動，並在女性時尚雜誌的力邀下，將擔任10月19日《...

西班牙越野跑者破紀錄 19天登82座阿爾卑斯山高峰

西班牙超級越野跑者喬內特（Kilian Jornet）近日完成一項最新創舉，他在19天內連續攀登阿爾卑斯山脈中82座海拔...

足球／梅西、C羅未獲提名 皇馬小維尼修斯金球獎呼聲高

率領阿根廷隊衛冕美洲盃成功的梅西，並未出現在今天公布的金球獎提名名單上，今年確定與金球獎無緣，這項年度令譽將由2024歐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。