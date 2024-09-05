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台北羽賽／夢想到世界頂尖殿堂 邱品蒨期待交手戴資穎、依瑟儂

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
邱品蒨台北羽球公開賽連過2關，首度打進8強。記者曾思儒／攝影
邱品蒨台北羽球公開賽連過2關，首度打進8強。記者曾思儒／攝影

世界排名45的台電女將邱品蒨，台北公開賽首輪力退列第4種子的台電自家人宋碩芸，今天再逆轉拍下美國華裔女將林勞倫（Lauren Lam），生涯首度打進寶島最指標大賽的最後8強，若再過一關有機會在4強挑戰尋求3連霸的戴資穎

25歲的邱品蒨從小學三年級就接觸羽球，引她入門的雙親是打興趣，她卻是早早就立下選手夢，升不上甲組讓她一度掙扎，「我是升大學才升甲組，那時還想過大學打完就不打了，但會捨不得，放不下。」

邱品蒨透露，還沒完成目標前不想放棄，「夢想還沒達到，還沒達到世界頂尖賽事。」她自評還是國際賽「菜鳥」，抱持盡力打的心態，目標世界排名先前進到32以內為設定，希望能盡快感受到全英公開賽等大賽氛圍。

今天面對世界排名47的林勞倫，邱品蒨首局從16：19落後下逆轉，瓦解一個局點下以22：20逆轉；第二局雖浪費5分領先，但17：16下連拿4分，以21：16抱了兩年前首度對陣落敗之仇。

邱品蒨前一周剛在BWF超級500系列的南韓公開賽打進8強，台北公開賽再連勝2場，再拿1勝就有機會在4強挑戰衛冕軍戴資穎，她笑說：「當然希望和學姊對到。」她補充說，小戴精妙的手法「學不來」，剛奪下巴黎奧運金牌的南韓球后安洗瑩是自己學習對象。

不只台北賽有機會挑戰小戴，下周香港公開賽邱品蒨首輪就碰泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon），她正向說：「滿好的，她可能也快退休了，能和她打機會也不多。」

安洗瑩 戴資穎 羽球

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