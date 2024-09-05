足球／梅西、C羅未獲提名 皇馬小維尼修斯金球獎呼聲高

率領阿根廷隊衛冕美洲盃成功的梅西，並未出現在今天公布的金球獎提名名單上，今年確定與金球獎無緣，這項年度令譽將由2024歐洲國家盃冠軍西班牙隊和歐洲冠軍聯賽奪冠隊伍皇家馬德里陣中球星領銜角逐，皇馬前鋒小維尼修斯呼聲高。

法新社報導，梅西（Lionel Messi）去年獲頒輝煌職業生涯中的第8座金球獎（Ballon d'Or），現年37歲的他7月率阿根廷隊衛冕美洲盃（Copa America）成功，但這次並未進入金球獎30名提名人之列。

曾效力巴塞隆納（Barcelona）的梅西目前在美國職業足球大聯盟（MLS）邁阿密國際隊（Inter MiamiCF）踢球，2022年本澤馬（Karim Benzema）獲頒金球獎時，梅西也沒有出現在提名名單。

但他去年率領阿根廷在卡達世界盃封王之後，風光獲頒金球獎。

金球獎是足球界最負盛名的個人獎項，由來自國際足球總會（FIFA）世界排名前100的國家組成記者評審團投票選出。

巴西籍前鋒小維尼修斯（Vinicius Junior）是熱門的候選人之一，他是上賽季贏得西班牙甲級足球聯賽（La Liga）和歐洲冠軍聯賽（Champions League）的皇馬6位被提名的球員之一。

其他熱門候選人包括貝林漢姆（JudeBellingham）、卡瓦哈（Dani Carvajal）、克羅斯（Toni Kroos）、呂迪格（Antonio Rudiger）和瓦維德（Fede Valverde），以及前不久離開巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain）加盟皇馬的姆巴佩（KylianMbappe）。

曼城（Manchester City）的挪威球星哈蘭德（ErlingHaaland）以及英格蘭隊和拜仁慕尼黑隊的前鋒凱恩（Harry Kane）也在提名名單上，但5屆金球獎得主、現年39歲的「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）沒有入選。