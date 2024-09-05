西班牙越野跑者破紀錄 19天登82座阿爾卑斯山高峰

西班牙超級越野跑者喬內特（Kilian Jornet）近日完成一項最新創舉，他在19天內連續攀登阿爾卑斯山脈中82座海拔4000公尺以上的高峰，打破2015年瑞士登山家62天的完攀紀錄。

路透社報導，現年36歲的喬內特橫越瑞士、法國和義大利境內的阿爾卑斯山脈共1207公里，總爬升高度達7萬5344公尺。

這項名為「阿爾卑斯縱橫」（Alpine Connections）的計畫共分為16個階段、耗時19天，其中包括1天休息。每階段平均耗時17小時，主要以跑步、攀岩或徒步行進為主，其餘時間則以騎行方式在各山峰間移動。

喬內特8月13日自瑞士啟程，最後幾個階段則是在義大利與法國境內完成，他每天平均活動16小時、睡眠時間約5小時；另有一支小型後勤隊伍負責食品、設備和內容創作，整個計畫籌備超過6個月。

根據戶外運動紀錄網站「已知最快時間」（FastestKnown Time），目前最快完攀紀錄是由瑞士登山家斯特克（Ueli Steck）於2015年寫下，當時他以62天完攀這82座高峰，如今這項紀錄已被喬內特打破。

喬內特在聲明中表示：「這個計畫真是不可思議，我認為這是我做過最具挑戰性的事情之一，無論是體能上、技術上，還是心理上。」