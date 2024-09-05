台北羽賽／奧運後再合體連闖2關 葉宏蔚、李佳馨晉混雙8強

台灣混雙組合葉宏蔚、李佳馨，奧運後相隔近1個月重新合體，今天在台北羽球公開賽16強，以21比12、23比21擊敗自家人邱相榤、林芝昀，如願闖進最終8強。

葉宏蔚和李佳馨今年合作取得巴黎奧運的參賽門票，只可惜2人沒能闖過預賽，而回國後2人也暫時拆夥，葉宏蔚改和中租球團的新秀搭檔出賽，而李佳馨則是選擇放假休息。

葉宏蔚、李佳馨在相隔將近1個月後再度合作，也順利連過2關晉級8強。葉宏蔚在接受中央社訪問時表示，已經2年沒在小巨蛋比賽，對於球場的風向還是掌握的很差，「打不進的球還是打不進。」

李佳馨則是笑說，這幾個星期就是讓自己放空、休息，看小朋友打球，「我的比賽感覺是一直都在，但是想比賽的感覺最近才慢慢找回來，我大概1週前才開始稍微有強度的練球，希望可以至少追平去年的4強。」

葉宏蔚強調，和學姐（李佳馨）搭檔當然是會比較順暢，在場上只要短暫討論一下雙方的跑位和戰術就好，但是跟學妹可能經驗比較不足，需要提醒的部分很多。

不過葉宏蔚指出，現在面臨拆夥不拆夥的問題，確實還有很多地方要考量，「不拆的話，我們確實對上很多對手都是瓶頸，但拆夥的話，跟學妹又得重新適應和磨合。」

葉宏蔚和李佳馨預計打完台北羽球公開賽後，還會接著參加國際羽球總會（BWF）超級500的香港公開賽、超級1000的中國公開賽。