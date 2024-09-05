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足球／梅西的新主場！邁阿密新球場2026年啟用

台灣醒報／ 台北報導
國際邁阿密正在打造新球場，屆時開幕前肯定會想辦法續約梅西。 美聯社
國際邁阿密正在打造新球場，屆時開幕前肯定會想辦法續約梅西。 美聯社

阿根廷球王梅西將在新主場踢球！球王梅西效力的美職聯球隊國際邁阿密5日官宣，球隊將於2026賽季，啟用新主場邁阿密自由公園，這座球場從6年前開始規劃，可容納約2.7萬人，鄰近邁阿密市中心、近機場，周邊有許多娛樂場所與高級旅館。老闆兼傳奇球星貝克漢表示，這座現代化的新球場將是南佛州人所擁有的長期資產。

國際邁阿密打造品牌

國際邁阿密打造新主場，將於2026年啟用，球迷可能在新球場看到梅西的風采。 截圖自國際邁阿密官方粉絲團
國際邁阿密打造新主場，將於2026年啟用，球迷可能在新球場看到梅西的風采。 截圖自國際邁阿密官方粉絲團

2020年加盟美職聯（MLS）的國際邁阿密野心不小，他們積極在美國推廣足球、建立俱樂部品牌，創隊之初雖一直以勞德代爾堡鄰近的洛克哈特體育館作為主場，但其實早在2018年就開始規劃自家主場。

根據《外媒》報導，國際邁阿密在5日官宣確認，耗時6年規劃與興建的邁阿密自由公園球場，將在2026年賽季成為新主場啟用，球迷將到這座可容納2.67萬人的現代化球場，欣賞俱樂部招牌球星、阿根廷球王梅西的風采。

現代化新球場

邁阿密自由公園球場雖然在座位數沒有巨幅提升，但地點與周遭是大賣點，球場位於邁阿密的市中心，且靠近機場，周遭有高級旅館、餐廳、商店、社區青年運動場，甚至還有可舉辦國際明星演出的娛樂場所，球場本身也可作為演唱會地點。現代化的規劃就是為了打造邁阿密的品牌、提升旅遊價值。  國際邁阿密的老闆兼傳奇球星貝克漢表示，經歷了多年的等待與政商配合，邁阿密自由公園願景將實現，屆時會是南佛羅里達州球迷與當地社群的共同資產。

不過，這座球場的容座數小仍是問題，所以2026年美加墨世界盃，邁阿密被選為舉辦賽事的16個都市之一，球場是使用硬石體育場（NFL美足球隊邁阿密海豚的主場），邁阿密自由公園可能僅作為參賽球隊的練習場所。

有趣的是，梅西與國際邁阿密的現行合約將到2025年底，不過其中有延長一年的選擇權，相信國際邁阿密會積極與球王討論延長合約，屆時可以作為新主場開幕的宣傳關鍵一環。

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