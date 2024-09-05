射擊／世界聽障錦標賽 許明睿奪男子25公尺手槍銅牌

參加2024年漢諾威世界聽障射擊錦標賽的我國代表隊，4日晚間傳回捷報，年輕小將許明睿在男子25公尺手槍決賽表現精彩，為我國拿下一面銅牌，也是個人繼2022年南卡西亞斯聽障奧運會的男子10公尺空氣手槍後的第二面聽障國際賽事獎牌。

4日晚間舉行的男子25公尺手槍資格賽，我國在這個項目派出許明睿及廖瑞友兩位選手出賽，許明睿以557分第7名之姿晉級，廖瑞友則排名第11名無緣決賽。

自空氣手槍跨項挑戰25公尺手槍的許明睿，在決賽首輪位居末位，但自第二輪起逐漸發揮實力，急起直追，賽程進行至中段後一躍進入獎牌競爭行列，挺過決賽初期的亂流，許明睿逐步修正，最後為我國斬獲寶貴的一面獎牌。

教育部體育署鄭世忠署長獲悉喜訊後，第一時間拍發賀電向選手表達恭賀之意，也感謝代表隊唐嘉信教練比賽期間的辛勤指導，在海外為我國爭取榮譽。

代表隊結束4日賽事後，也完成本屆賽會的所有賽程，接下來將繼續以2025年東京達福林匹克運動會為目標積極備戰，期望繼續在國際賽場為我國爭金奪銀，爭取更多佳績。