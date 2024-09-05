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台北羽賽／小戴拚3連霸開紅盤

聯合報／ 記者曾思儒／台北報導
戴資穎只花廿七分鐘就輕取印度十九歲小將赫曼特。記者季相儒／攝影
戴資穎只花廿七分鐘就輕取印度十九歲小將赫曼特。記者季相儒／攝影

暌違五年重返台北小巨蛋的台北羽球公開賽昨天全面開戰，四組巴黎奧運國手都開出紅盤，挑戰三連霸的「一姊」戴資穎、尋求第四冠的「一哥」周天成和奧運雙金得主「麟洋配王齊麟李洋，更是一出場就獲得地主球迷熱烈歡呼，各自列頭號種子的地主名將也都以直落二的表現回饋球迷。

昨天打頭陣的巴黎奧運混雙國手葉宏蔚李佳馨旗開得勝，世界排名第三的小戴只花廿七分鐘就以廿一比十一、廿一比十輕取世界排名七十三的印度十九歲小將赫曼特，迎接跨季廿一連勝。

卅歲的小戴確定今年賽季後高掛球拍，昨天左膝戴著護膝上陣的她透露，因為比賽是在台灣才決定參賽，希望讓家鄉球迷能到場；過往台北賽已拿下五冠的她也強調，今年就是自己最後賽季，「沒有在騙人的，明年不會再出來的。」

巴黎奧運後同樣準備退役的李洋，重新和王齊麟合體，只花廿四分鐘就以廿一比七、廿一比九拍下世界排名八十三的法國組合凱托恩／雷諾瓦；兩位廿歲的對手賽後還化身小球迷，等待「麟洋配」受訪完再索取合影。

「麟洋配」因巴黎奧運衛冕，直接獲得ＢＷＦ年終賽門票，最後合體時間延長到年底，但台北公開賽就是最後一次在家鄉球迷前聯手，昨天連「金牌拳后」林郁婷都成觀眾，兩人也盼在台灣的「最後一舞」能打出最好表現，為六年的合作畫下完美局點。

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