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U18亞青／節奏對了！中華隊猛攻21分勝泰國 3連勝晉級

台北羽賽／把對手打成迷弟 麟洋配盼最後一舞有完美結局

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
王齊麟（左）和李洋台北公開賽重新合體，只花24分鐘就闖頭關。記者季相儒／攝影
王齊麟（左）和李洋台北公開賽重新合體，只花24分鐘就闖頭關。記者季相儒／攝影

巴黎奧運締造羽球男雙史無前例連霸的「麟洋配王齊麟李洋，台北公開賽重新合體，兩人首戰也展現奧運雙金實力，只花24分鐘就以21：7、21：9就拍下世界排名83的法國組合凱托恩（Mael Cattoen）／雷諾瓦（Lucas Renoir），法國對手賽後還化身小球迷，特別等「麟洋配」接受訪問後再索取合照。

台北公開賽是「麟洋配」合體的倒數第二站，但李洋自評，年底BWF年終賽前自己會以國體大任教為重心，訓練量不可能比照職業運動員時期，對他來說台北公開賽會是最經典的「麟洋配」最後一站，他笑說：「不管勝負，希望畫下不錯句點。」

巴黎奧運後首度合體，王齊麟提到和李洋合作的模式和前兩站與新搭檔邱相榤完全不同，和年輕的邱相榤合作時，自己要不斷說話提醒，今天「熟悉的感覺回來了」，他笑說：「和李洋打會依賴他，他給我太大安全感，又回到舒適圈。」

準備退役的李洋特別感謝王齊麟，和新搭檔搶積分的階段願意台北公開賽再一起搭配，「也感謝土銀和促成一切的人。」他透露巴黎奧運後心態放鬆，加上自身傷勢，一度不知道能不能站上球場，但很高興最後仍和王齊麟踏上小巨蛋，「能在主場上球迷互動，很榮耀。」

台北公開賽暌違5年重返小巨蛋，「麟洋配」今天不論進場和退場都獲得球迷高分貝歡呼，王齊麟笑說：「一直以來都非常喜歡在主場作戰，滿滿感動。」他透露，回到主場有「久違的緊張感」，希望能在地主球迷前打出最好表現。

李洋回憶，巴黎奧運男雙金牌戰也聽到許多球迷喊「台灣」、喊「麟洋配」名字，讓兩人有主場出賽的感覺，希望之後幾天有更多球迷能進場見證「麟洋配」在台灣的最後表現，「也希望把最好一面展現給大家。」

王齊麟（左）和李洋台北公開賽重新合體，只花24分鐘就闖頭關。記者季相儒／攝影
王齊麟（左）和李洋台北公開賽重新合體，只花24分鐘就闖頭關。記者季相儒／攝影

李洋 王齊麟 麟洋配

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