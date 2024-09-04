台北羽賽／金牌拳后林郁婷都當觀眾 麟洋配重合體24分鐘速勝

巴黎奧運締造羽球男雙史無前例連霸的「麟洋配」王齊麟／李洋，今天台北公開賽重新合體，兩人進場就獲得球迷高分貝的歡呼，奧運雙金得主也展現身手，面對世界排名83的法國組合凱托恩（Mael Cattoen）／雷諾瓦（Lucas Renoir），只花24分鐘就以直落2奪勝。

「麟洋配」奧運完成連霸後各有規劃，李洋準備退役到國體大擔任副教授，王齊麟改搭189公分的邱相榤繼續征戰，台北羽球公開賽原本是兩人「最後一舞」，驚奇打下奧運金牌直接取得BWF年終賽門票，延後兩人最後合拍的時間點。

倒數第二站的合作，「麟洋配」首局只讓對手拿下7分，只花11分鐘就先下一城；第二局雖陷入1：4落後，馬上連拿7分反超，最終只花24分鐘就以21：9迎接勝利。

世界排名第9的「麟洋配」是男雙頭號種子，今天快速闖關，明天將和楊博涵／劉廣珩上演「內戰」爭8強門票。

「麟洋配」今天在台北小巨蛋晚間登場，吸引不少球迷進場，連巴黎奧運「金牌拳后」林郁婷也現身觀眾席。