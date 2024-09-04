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台北羽賽／肯定對手誠實 周天成換球衣喊「品格最重要」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
周天成台北公開賽直落2過頭關。記者季相儒／攝影
周天成台北公開賽直落2過頭關。記者季相儒／攝影

身為台北公開賽頭號種子，我國羽球「一哥」周天成今天碰世界排名135的泰國對手賈姆斯里（Saran Jamsri），克服第二局0：5落後劣勢，以兩個21：13打下勝利，小天賽後還和年輕10歲的對手交換球衣，肯定賈姆斯里的誠實態度。

小天解釋，有一球主審判賈姆斯里得分，但球其實有碰到賈姆斯里，詢問後他也承認，讓小天十分讚許，「場上不只有輸贏，品格才是最重要，才是長遠，這才是運動的精神。」

2012年就打進過台北公開賽決賽的小天，是台灣男單指標選手，不少小將都提到「小時候」曾看小天打球被感染，34歲的他很開心自己的正面態度有感染到下一代，希望後輩們也能繼續傳承堅持不放棄的精神。

台北公開賽相隔5年重返小巨蛋，上一度在小巨蛋摘下男單冠軍的小天說，就過去經驗，知道小巨蛋風勢較大，有預設腳步沒那麼好，不過雙方條件相同，要用場地特性找到適合自己的打法。

上月日本公開賽，小天使用呼吸阻力訓練器時疑似時間較趕，返國檢查發現左肺泡及周圍軟組織受傷，經過一周休息，今天下場自評沒什麼問題，加上有地主球迷熱情支持，讓小天更有動力。

「基本上我第一場看的國際賽就是台北公開賽，有這樣的嚮往，能主場作戰對球員說非常珍惜、非常重要，在家鄉父老前自己會付出120％的努力。」小天說。

周天成台北公開賽直落2過頭關。記者季相儒／攝影
周天成台北公開賽直落2過頭關。記者季相儒／攝影
周天成台北公開賽直落2過頭關。記者季相儒／攝影
周天成台北公開賽直落2過頭關。記者季相儒／攝影
周天成賽後和對手交換球衣。記者季相儒／攝影
周天成賽後和對手交換球衣。記者季相儒／攝影
周天成賽後和對手交換球衣。記者季相儒／攝影
周天成賽後和對手交換球衣。記者季相儒／攝影

周天成 天使 羽球

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