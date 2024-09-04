台北羽賽／被年輕劉廣珩衝勁感染 楊博涵喊繼續拚

曾經合作6年的「楊肉盧」組合楊博涵和盧敬堯，今年拆夥後第一次碰頭就是在台北公開賽第一輪，宛如命運的糾葛就大戰3局，楊博涵才和小9歲的合庫學弟劉廣珩以21：15、15：21、21：10奪勝。

「楊肉盧」從2016年開始合作，最高世界排名曾到第10位，今年6月印尼公開賽後正式拆夥，楊博涵今天透露，本來也沒想結束合作關係，但所屬球團不同，要繼續合作難度高，「我本來都想去和我哥賣重機，不想再看到羽球。」

30歲的楊博涵提到，年輕的劉廣珩有衝勁又很自律，讓打球25年的自己都被感染，原本快消失的熱情被重新燃起，他笑說：「如果是配給我要死不活的學弟，那我明年就不打了，看到他的積極度，我要拚！」

合作的第一場比賽，楊博涵和劉廣珩就打進美國公開賽決賽，接續加拿大公開賽也打進8強，目前排名已經提升到第88名，楊博涵以進入前30名為目標，希望能聯手參加BWF巡迴賽大賽，進而朝名古屋亞運發起挑戰。

劉廣珩去年台北公開賽就是輸給「楊肉盧」，相隔一年不但和楊博涵搭檔，首輪就碰盧敬堯／魏俊緯，形成有趣巧合。他分享說，直到加拿大公開賽前一個多月才得知要和楊博涵搭檔，練習不到2周就出發比賽，但學長非常積極，會主動開課表，以身作則帶學弟跑操場，讓國際賽經驗不到10站的自己多了許多安心感。