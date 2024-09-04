台北羽賽／陪練身分參與巴黎奧運 王子維期許重返五環殿堂

東京奧運以選手身分參賽，我國「羽球王子」王子維在巴黎奧運挑戰連莊國手失利，但以陪練員身分再次感受奧運氛圍，他認為大賽氛圍和平常BWF巡迴賽很不同，「期許自己下次再去參加！」

王子維在巴黎奧運擔任「一哥」周天成陪練員，結束任務後在日本公開賽打進8強，今天台北羽球公開賽上演3局大戰，以22：20、9：21、21：19力退香港188公分的陳延澤，歷經1小時2分鐘考驗闖過頭關。

王子維提到，對手一開賽對小巨蛋的風向和場地的掌握比較好，自己陷入被動，所幸18：20落後下打得比較有耐心，連趕4分逆轉搶下首局；他在決勝局最多取得16：8領先，卻遭對手追到19：19，所幸最後2分打得更有耐心，最後跪地迎接辛苦勝利。

王子維首輪3局過關。記者季相儒／攝影

目前世界排名23的王子維是台北賽第3種子，笑說過往最佳成績都是亞軍，「今年目標冠軍！」他透露奧運前有一個多月時間可以好好訓練，肌力和耐力都有調整，訓練上對自己也更要求，「大家說我有變壯，有吧！」

巴黎奧運擔任輔助角色，王子維期許4年後洛杉磯奧運再當主角，好好感受五環殿堂魅力。