台北羽賽／合庫內戰「年紀差一輪」 白馭珀狂讚學妹有前途

33歲的合庫羽將白馭珀是今年台北公開賽女單最資深選手，和首輪就碰頭的合庫學妹李雨璇剛好差一輪，生肖同屬羊的兩人場上廝殺完，場下開心比出「臉頰愛心」合影，白馭珀更大讚年輕學妹觀念好、體力佳，未來大有可為。

李雨璇出身羽球世家，父親是合庫教練李維仁，母親是兩屆奧運國手蔡慧敏，今年將升大三的她以女單為主，女雙也有兼項，是合庫學姊白馭珀口中的「難得奇才」。

以21：12、21：7打下內戰勝利的白馭珀提到，小12歲的學妹身為「名門之後」，球路觀念都很不錯，透過國際賽增加實戰經驗，先站穩國內腳步，相信未來很有希望。

身為球場「老將」，白馭珀透露，新冠肺炎疫情前就動過退休念頭，因疫情減少國際賽讓身體獲得休息，一方面自己也捨不得，轉眼間又過了3年；她不諱言有在思考未來方向，目前還沒確定答案，「找到明確的方向就沒有留念，現在也是抱持每場不留遺憾的想法，每一球都是學習，每一場都有收穫。」

白馭珀直落2闖頭關。記者季相儒／攝影

現在對手幾乎年紀幾乎都小自己好幾歲，已經歷經3個奧運週期的白馭珀笑說，透過和年輕選手對抗，得到很多鼓勵，讓自己從「職業倦怠」的泥沼中爬出來，一旁的李雨璇也甜喊「學姊不要退休，我會想妳」。

今天結束女單賽程的李雨璇，晚間還有女雙賽程，她表示目前以單打為主、雙打為輔，過去兼項多年的學姊也給自己很多建議，「現在個人能力維持住，把基本功再打穩一點。」

白馭珀直落2闖頭關。記者季相儒／攝影