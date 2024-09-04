台北羽賽／戴資穎寵粉無極限 甘願帶傷出賽全為了球迷

帶著膝傷出賽的台灣羽球天后戴資穎，今天在台北羽球公開賽首輪直落2擊敗印度小將賀曼絲。向來寵粉的戴資穎表示，會選擇帶傷打這場比賽，就是為了平常無法出國的球迷。

戴資穎從日本羽球公開賽4強因傷棄賽後，返台僅休息12天就繼續帶傷出賽，她承認其實膝蓋還是會痛，能撐到哪一場自己也不知道。

今天戴資穎在台北羽球公開賽首役以21比11、21比10擊敗印度對手賀曼絲（Tanya Hemanth），輕鬆晉級16強。

戴資穎在接受中央社訪問時表示，這是她最後一次參加台北羽球公開賽，所以儘管身上還是有傷，「但選擇打這場比賽，就是因為平常可能很多球迷都無法出國看我比賽，所以才想說在台灣的話，可能大家比較方便請一下假來看球。」

戴資穎有感而發的表示，很感動球迷一直以來的支持，「如果這場比賽不是在台灣舉辦的話，我一定就不會參賽了。」

儘管今天是上班日，現場仍有許多球迷進場為戴資穎加油打氣，甚至還有人趁空檔高喊：「戴資穎，我沒吃早餐、沒吃午餐就是為了看妳打球。」對戴資穎告白。

這讓戴資穎笑說：「這個聲音我有聽到而且相當熟悉，每次在台灣比賽幾乎都聽得到這個球迷的聲音。」

再度重返小巨蛋比賽，戴資穎也相當感動，她強調，這個球場的大小、氛圍都很適合辦羽球賽，台灣的球迷也都很熱情，「只要我連續掉個2、3分，大家就會開始幫我加油，也是相當有趣。」