香港羽賽／英格蘭70歲爺爺報名男單！戴資穎榮膺女單頭號種子

超級500系列香港羽球公開賽籤表昨天出爐，戴資穎榮膺女單第1種子，男單資格賽有驚喜，英格蘭選手韋伯斯特（Raymond Webster）高齡70歲仍參賽。

由於世界前2的南韓安洗瑩和中國陳雨菲持續缺席，戴資穎榮膺女單第1種子，如果她順利參賽，將是本季首次於500系列登場。根據世界羽聯規定，世界排名前段選手至少要參加2場500系列賽事，後續還有10月北極公開賽和11月熊本大師賽。

韋伯斯特。 截圖自X

男單籤表出現驚喜，現年70歲的韋伯斯特目前世界排名第877，他的名字出現在香港賽男單資格賽籤表，引發球迷討論。他上一次在巡迴賽登場是今年2月，參加超級300系列德國公開賽男雙項目，止步資格賽。

我國選手方面，男單周天成、王子維、李佳豪、蘇力揚和戚又仁預計都會登場，「左手重砲」林俊易將到澳門參加林丹盃。男雙部分，王齊麟本周在台北賽陪李洋完成最後一舞後，將在香港賽與邱相榤重新合拍。