快訊

雲林飼料工廠高空作業吊籃掉落 4人無生命跡象

加薪了！明年最低工資月薪調漲4.08% 月薪2萬8590元、時薪190元

告別衰運…下半年好運到！摩羯撥雲見日、巨蟹貴人相助、這星座投資大賺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港羽賽／英格蘭70歲爺爺報名男單！戴資穎榮膺女單頭號種子

聯合新聞網／ 綜合報導
戴資穎左膝戴著護膝上陣，順利直落2過頭關。記者季相儒／攝影
戴資穎左膝戴著護膝上陣，順利直落2過頭關。記者季相儒／攝影

超級500系列香港羽球公開賽籤表昨天出爐，戴資穎榮膺女單第1種子，男單資格賽有驚喜，英格蘭選手韋伯斯特（Raymond Webster）高齡70歲仍參賽。

由於世界前2的南韓安洗瑩和中國陳雨菲持續缺席，戴資穎榮膺女單第1種子，如果她順利參賽，將是本季首次於500系列登場。根據世界羽聯規定，世界排名前段選手至少要參加2場500系列賽事，後續還有10月北極公開賽和11月熊本大師賽。

韋伯斯特。 截圖自X
韋伯斯特。 截圖自X

男單籤表出現驚喜，現年70歲的韋伯斯特目前世界排名第877，他的名字出現在香港賽男單資格賽籤表，引發球迷討論。他上一次在巡迴賽登場是今年2月，參加超級300系列德國公開賽男雙項目，止步資格賽。

我國選手方面，男單周天成、王子維、李佳豪、蘇力揚和戚又仁預計都會登場，「左手重砲」林俊易將到澳門參加林丹盃。男雙部分，王齊麟本周在台北賽陪李洋完成最後一舞後，將在香港賽與邱相榤重新合拍。

戴資穎

相關新聞

台北羽賽／3連霸第一步 戴資穎只花27分鐘速勝

挑戰台北羽球公開賽3連霸的我國「一姊」戴資穎，今天展開衛冕第一步，面對世界排名73的印度19歲小將赫曼特（Tanya H...

台北羽賽／真的年底退休？戴資穎微怒：沒騙人、明年不會再打

年底將高掛球拍的我國羽球「一姊」戴資穎，今天展開台北羽球公開賽3連霸第一步，面對世界排名73的印度19歲小將赫曼特（Ta...

香港羽賽／英格蘭70歲爺爺報名男單！戴資穎榮膺女單頭號種子

超級500系列香港羽球公開賽籤表昨天出爐，戴資穎榮膺女單第1種子，男單資格賽有驚喜，英格蘭選手韋伯斯特（Raymond Webster）高齡70歲仍參賽。 由於世界前2的南韓安洗瑩和中國陳雨菲持

台北羽賽／合庫內戰「年紀差一輪」 白馭珀狂讚學妹有前途

33歲的合庫羽將白馭珀是今年台北公開賽女單最資深選手，和首輪就碰頭的合庫學妹李雨璇剛好差一輪，生肖同屬羊的兩人場上廝殺完...

台北羽賽／戴資穎寵粉無極限 甘願帶傷出賽全為了球迷

帶著膝傷出賽的台灣羽球天后戴資穎，今天在台北羽球公開賽首輪直落2擊敗印度小將賀曼絲。向來寵粉的戴資穎表示，會選擇帶傷打這...

圖輯／台北羽賽 戴資穎邁向3連霸速勝印度小將

台北羽球公開賽今天進入會內賽，挑戰3連霸的我國「一姊」戴資穎今天中午出賽，面對世界排名73的印度19歲小將赫曼特（Tan...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。