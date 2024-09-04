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台北羽賽／真的年底退休？戴資穎微怒：沒騙人、明年不會再打

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎左膝戴著護膝上陣，順利直落2過頭關。記者季相儒／攝影
戴資穎左膝戴著護膝上陣，順利直落2過頭關。記者季相儒／攝影

年底將高掛球拍的我國羽球「一姊」戴資穎，今天展開台北羽球公開賽3連霸第一步，面對世界排名73的印度19歲小將赫曼特（Tanya Hemanth），小戴首局只花27分鐘就以21：11、21：10奪勝，收下跨5屆的21連勝。

30歲的小戴已經5度在台北賽封后，第一冠已要回溯到2012年，2016年奪下第2冠起更是參賽就捧冠，包括18年、22年和去年，帶著跨季20連勝之姿迎接今年賽事。

列女單頭號種子的台灣天后，首戰雖是平日中午登場，場邊仍有不少球迷，左膝戴著護膝、右膝也有包紮的小戴也不諱言，比賽若不是在台灣就可能不會參賽，今年底將退役，希望有機會在寶島球迷面前展現技術。

「會選擇參加（台北賽），是因為很多人沒辦法出國看我比賽，希望這些人到場，在台灣如果請假一下的話可能可以來看我比賽。」露出燦笑的小戴俏皮補上一句「但首先要有拿到票」。

戴資穎左膝戴著護膝上陣，順利直落2過頭關。記者季相儒／攝影
戴資穎左膝戴著護膝上陣，順利直落2過頭關。記者季相儒／攝影

目前世界第3的小戴已經宣告年底退役，今天再被問到相關問題，她微微動怒說：「我已經說那麼多次了，沒有在騙人的。」接續再補一句「明年不會再出來的」，再次強調封拍決心。

今年賽事相隔5年回到台北小巨蛋，小戴認為小巨蛋的氛圍、觀眾人數都是比較理想的場館，就是風向需要比較多適應；她笑說今天就有感受到地主觀眾的熱情，「我連續掉個3分，大家就會幫我加油，提醒我，不要再失誤囉。」

戴資穎順利直落2過頭關。記者季相儒／攝影
戴資穎順利直落2過頭關。記者季相儒／攝影

戴資穎左膝戴著護膝上陣，順利直落2過頭關。記者季相儒／攝影
戴資穎左膝戴著護膝上陣，順利直落2過頭關。記者季相儒／攝影

戴資穎上場，場邊許多球迷加油應援。記者季相儒／攝影
戴資穎上場，場邊許多球迷加油應援。記者季相儒／攝影

戴資穎順利直落2過頭關。記者季相儒／攝影
戴資穎順利直落2過頭關。記者季相儒／攝影

戴資穎左膝戴著護膝上陣，順利直落2過頭關。記者季相儒／攝影
戴資穎左膝戴著護膝上陣，順利直落2過頭關。記者季相儒／攝影

戴資穎 羽球

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