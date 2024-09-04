台北羽賽／3連霸第一步 戴資穎只花27分鐘速勝

挑戰台北羽球公開賽3連霸的我國「一姊」戴資穎，今天展開衛冕第一步，面對世界排名73的印度19歲小將赫曼特（Tanya Hemanth），小戴首局只花13分鐘就以21：11拿下，第二局也以21：10收下，明天將和自家人楊育綺上演「寶島內戰」。

台北羽公開賽暌違5年重返台北小巨蛋，世界排名第3的小戴今年除要挑戰3連霸，還要將賽會最多冠紀錄推進到第6座，且是年底退役前在台灣的「最後一舞」，今天首戰雖在平日正中午登場，小巨蛋仍有上百名球迷進場，球場不時傳出「小戴加油」吶喊聲。

戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

坐擁完全主場的小戴，左膝雖戴著護膝，面對去年曾交手過的赫曼特仍一路掌握優勢，一下場就打出5：0領先，技術暫停時取得11：5優勢，輕鬆以21：11先下一城。

第2局小戴又是以連拿6分開局，技術暫停時領先已擴大到11：4，恢復比賽後繼續維持優勢，還出現幸運的翻網球，最終就以21：10奪勝，只花27分鐘打下跨季21連勝。

輕鬆晉級第2輪的小戴，明天將遭遇世界排名135的自家人楊育綺。

戴資穎左膝戴著護膝上陣，順利直落2過頭關。記者季相儒／攝影