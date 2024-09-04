台北羽賽／巴黎奧運後首合拍 葉宏蔚、李佳馨直落2闖關

一同登上巴黎奧運戰場的我國混雙組合葉宏蔚／李佳馨，台北公開賽重新合體，今天早上9點開場面對會外賽挺進的曾敏豪／謝沛珊，第2局瓦解對手1個局點下逆轉，以21：11、22：20旗開得勝，以頭號種子之姿挺進第2輪，讓葉宏蔚笑說：「可以回去補眠了。」

葉李配世界排名第10，巴黎奧運後李佳馨休息、進行近視雷射手術，葉宏蔚改搭學妹詹又蓁參加日本公開賽和南韓公開賽，昨天才重新攜手適應場地。

「有點不習慣，兩個選手特性不同。」南韓公開賽打進8強的葉宏蔚提到，重新適應搭檔需要點時間，不過兩人接續就會繼續合體參加香港和中國公開賽。

李佳馨原本近視350度和400度，進行手術後回到賽場，她透露看得到球，但隔網對手的臉有點模糊，「這樣也錯，不要看太多，專注在球場就好。」她大笑說。

今天4組巴黎奧運國手都要在第一球場上陣，混雙列頭號種子的葉李配打開場，早上9點就開賽，第2局雖遇亂流，兩位奧運國手在19：20落後下仍連趕3分逆轉，只花27分鐘就拿到第2輪門票，讓葉宏蔚喊可以回去好好休息，準備明天賽事。