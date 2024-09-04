體操／世界貓王唐嘉鴻新招 「貓跳900」拚認證

走過阿基里斯腱斷裂的傷勢低潮，「世界貓王」唐嘉鴻在今年巴黎奧運奪下單槓銅牌，寫下我國體操的歷史新頁；奧運結束後，他與教練翁士航將眼光投向四年後的洛杉磯奧運，不僅要將拿手的貓跳五四○升級到貓跳九○○，還希望將此動作與單手槓上轉體五四○度一同爭取認證，並以「TAIWAN TANG」進行命名。

唐嘉鴻去年二月發生阿基里斯腱斷裂意外，備戰杭州亞運與巴黎奧運遭受嚴重打擊，不過在台師大運科與醫療團隊協助下，短時間內就重返體操場，並在巴黎奧運成功站上頒獎台，拿下我國史上首面男子體操單槓銅牌。

唐嘉鴻昨天回到母校台師大，他說，自己就是個單純熱愛練體操的人，這段時間確實有好好放鬆，讓身體機能慢慢修復；放眼洛杉磯奧運，唐嘉鴻與翁士航已有想法，期待明年將單手槓上轉體五四○度，以及升級後的貓跳九○○練得更為穩定後一同進行認證。

對於有機會一口氣認證兩項新動作，唐嘉鴻說：「貓跳九○○當然希望愈快成功愈好，希望明年底成功率就能到一定程度，如果沒有可能就會考慮放棄，但也會有其他動作安排增加難度，會同步進行。」

假使兩個「新招」順利通過認證，將有機會取得命名權，唐嘉鴻希望能以「TAIWAN TANG 1、2」的方式命名，「之前覺得發表新動作命名就像是在作夢，就跟我以前看奧運比賽一樣，但現在到了這個點就覺得好像目標很近，希望兩招能一起發表當然最好。」

翁士航表示，自己與唐嘉鴻都是很會做夢的人，若能完成貓跳九○○，將能震撼整個體操圈，「他當初跟我提到貓跳九○○，我還開玩笑說要不要乾脆飛到月球，但體操本來就是這樣，在環境、教練、同儕這些條件都就定位的情況下，假設他的天賦不到，再多的做夢都有限。」