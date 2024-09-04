體操／台師大助復健 唐嘉鴻：如倒下被軟墊接住

唐嘉鴻從阿基里斯腱斷裂到出征世界盃挑戰賽只有短短半年，傷癒復出在奧運奪牌的過程，成為一段激勵人心的佳話，背後除了他與教練翁士航不輕言放棄的故事，台師大運科與醫療團隊的協助，更讓唐嘉鴻直呼「像是在倒下時被軟墊穩穩接住」。

唐嘉鴻在巴黎奧運體操單槓決賽第一位出賽，發生掉槓失誤後一度被認為無緣奪牌，不過他重新調整後上槓完成動作，最終戲劇性奪下銅牌。這段從不被看好到達成目標的過程，正是唐嘉鴻過去一年半的寫照。

去年二月阿基里斯腱斷裂後，唐嘉鴻在台師大運科團隊結合醫療團隊的協助下短時間康復，備戰奧運期間，透過翁士航申請國科會精準運科專案計畫，匯集研究運動生理學、運動生物力學，以及運動傷害防護，甚至電子工程系的各領域專家，透過更科學化的訓練邁向顛峰。

唐嘉鴻訓練前就會穿戴儀器，即時偵測心跳呼吸、肢體動作速度及肌肉血氧飽和度，並隨之調度課表；團隊更透過槓上感測器與影像數據系統的整合，協助唐嘉鴻技術動作難度的精進，成為奧運奪下佳績的幕後功臣。

對於背後有堅實的運科團隊提供支援，唐嘉鴻直言讓他在受重傷後，彷彿被一塊軟墊穩穩接住，台師大對他來說就像是家一樣的存在，「受傷時真的滿受挫，一度覺得生涯會不會就這樣結束，但也因為熱愛體操，更不想讓支持我的人失望，今年奧運帶著他們的祝福拚下去。」