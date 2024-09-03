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台北羽賽／來看戴資穎！一姊3連霸第一步中午登場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

挑戰台北羽球公開賽3連霸的我國「一姊」戴資穎，明天將在第一球場開啟衛冕旅程，預計中午12點出戰世界排名73的印度19歲小將赫曼特（Tanya Hemanth），接續包括「一哥」周天成，黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋也將在第一球場出賽。

台北羽球公開賽暌違5年重返台北小巨蛋，今天進行會外賽和部分雙打會內賽程，明天5項會內賽全面開戰，今年挑戰巴黎奧運的4組地主選手都將在第一球場亮相，早上9點由混雙葉宏蔚／李佳馨打頭陣，戴資穎不早於中午12點上場，「一哥」周天成排在第一球場第11場，小天賽事結束後就是巴黎奧運完成羽球男雙史無前例連霸的「麟洋配」上陣。

第一球場上陣的還包括「左手重砲」林俊易、上一站南韓公開賽打下亞軍的李佳豪、「羽球王子」王子維和女單好手白馭珀等。

世界排名第3的小戴名列女單頭號種子，今年賽季結束將高掛球拍，台北賽成為和台灣球迷道別的寶貴機會，她雖有左膝傷勢仍將在寶島球迷前展現羽壇「魔術師」身手，除挑戰3連霸，也要尋求推進賽史最多紀錄的第6座。

巴黎奧運後重新合體的「麟洋配」，因李洋準備退役，年底的BWF年終賽前不會再攜手，台北公開賽成為李洋高掛球拍的倒數第二站，明天首輪將碰法國組合凱托恩（Mael Cattoen）／雷諾瓦（Lucas Renoir）。

李洋 羽球 麟洋配

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