台北羽賽／去年連闖4強爆紅 17歲泰國甜心會外不敵地主

去年打進台北羽球公開賽4強的泰國「羽球甜心」歐帕妮普（Pitchamon Opatniputh），因亮眼外型和突出成績在台爆紅，同年還打下世青賽女單金牌，但今年再度來台沒能複製去年佳績，今天會外賽第二輪3局不敵地主洪毅婷，無緣再闖會內賽。

歐帕妮普去年以16歲年紀來台就一路殺進台北賽4強，成績和外型都讓人驚艷，同年更在世青賽打下金牌，成為前輩名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）2011年後第一位女單奪冠的泰將，加上BWF超級100的吉隆坡名人賽也登頂，成新一代備受矚目的「天才少女」。