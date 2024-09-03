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台北羽賽／去年連闖4強爆紅 17歲泰國甜心會外不敵地主

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
泰國羽球甜心歐帕妮普止步會外賽。圖／中華羽協提供
泰國羽球甜心歐帕妮普止步會外賽。圖／中華羽協提供

去年打進台北羽球公開賽4強的泰國「羽球甜心」歐帕妮普（Pitchamon Opatniputh），因亮眼外型和突出成績在台爆紅，同年還打下世青賽女單金牌，但今年再度來台沒能複製去年佳績，今天會外賽第二輪3局不敵地主洪毅婷，無緣再闖會內賽。

歐帕妮普去年以16歲年紀來台就一路殺進台北賽4強，成績和外型都讓人驚艷，同年更在世青賽打下金牌，成為前輩名將依瑟儂Ratchanok Intanon）2011年後第一位女單奪冠的泰將，加上BWF超級100的吉隆坡名人賽也登頂，成新一代備受矚目的「天才少女」。

青少女世界排名曾居第一的歐帕妮普，目前成人世界排名114，會外賽首輪直落2過頭關後，第二輪遭遇世界排名106的洪毅婷，兩人大戰3局，年長10歲的洪毅婷第一局瓦解對手2個局點，從18：20落後下連趕4分逆轉，第二局雖讓出，決勝局靠12：10時連拿5分取得優勢，最終以22：20、15：21、21：13出線，明天會內賽首輪將和林思雲上演「寶島內戰」。

泰國羽球甜心歐帕妮普止步會外賽。圖／中華羽協提供
泰國羽球甜心歐帕妮普止步會外賽。圖／中華羽協提供
泰國羽球甜心歐帕妮普止步會外賽。圖／中華羽協提供
泰國羽球甜心歐帕妮普止步會外賽。圖／中華羽協提供
洪毅婷挺進會內賽。圖／中華羽協提供
洪毅婷挺進會內賽。圖／中華羽協提供

Ratchanok 依瑟儂 羽球

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