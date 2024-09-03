排球／女排俱樂部邀請賽9日開打 女神南珉貞熱情推廣

2024台中銀行福爾摩沙女排俱樂部邀請賽將於9日至12日於台北市立大學體育館（天母體育館）首度舉行，並邀請亞洲各國頂尖俱樂部來台同場競技，包含南韓聯賽2023-24賽季季軍正官庄紅火花以及我國「排球甜心」廖苡任剛宣布加入的日本V聯賽隊伍福岡Kanoa Laurea’s、香港甲一聯賽強權Victory，以及在菲律賓UAAP聯賽近20年奪下12冠的F2 Logistics-LaSalle四隊外隊來台參賽。

而這次賽事我國則將由企業聯賽隊伍新北中纖及台北鯨華代表出賽，新北中纖延攬旅日好手張瓈文重新回歸，並加入泰國國家隊兩名攻擊手增加團隊火力。台北鯨華則有日籍舉球員浦山愛嘉加入，加上企排賽季冠軍班底劉雙菱及李怡萱轉隊助拳，大大提升團隊戰鬥力。

此次台中銀行福爾摩沙女排俱樂部邀請賽，由中華民國排球協會與日本福岡Kanoa Laurea’s球隊共同主辦。Kanoa在夏威夷語中意味著「自由」，而Laurea則是「幸福」的意思。希望透過台日兩方這次的合作，加上南韓、菲律賓以及香港隊伍的參與，讓選手們都能透過這場賽事自由地展翅翱翔，並帶給觀眾最幸福的觀賽體驗。

中華排協理事長龔建榮也期勉，希望藉由本次邀請賽，讓國內選手能與國外四支優秀隊伍切磋獲得好的經驗，也希望讓海外選手在比賽之餘能體驗台灣的風土名情。

南韓啦啦隊女神「南珉貞」擔任本次賽事推廣大使，南珉貞曾擔任多支職排隊伍啦啦隊，也對排球非常熟悉，她表示，雖然還未確定哪一天會出席，但也非常期待能到現場觀賽，「希望球迷朋友們都到現場一起加油。」

本次賽事線上售票從3日下午5點起可以透過STANCAVE台灣運動售票電商平台購買，現場售票則於每日第一場比賽前一小時開始，賽事轉播則可透過YouTubeHOPSports平台觀看。