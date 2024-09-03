台北羽賽／九年前小巨蛋當觀眾 合庫賽德克小將闖會內賽喊不可思議

9年前從南投到台北小巨蛋看台北羽球公開賽，月底將滿20歲的合庫小將鄭楷今年自己踏上夢想舞台，今天會外賽更連過兩關，首度參賽就闖進會內賽，讓他直呼實現小時候的夢想。

來自南投仁愛鄉的鄭楷流有賽德克族血液，小學三年級在球館學球，當時跟著教練驅車從南投到台北，參與2015年的台北羽球公開賽就見證「一哥」周天成4強賽擊敗中國「金滿貫」名將林丹；看完比賽一行人當天返回南投，隔天再殺到台北看周天成對決中國前球王諶龍，兩天賽事都讓當時小小年紀的鄭楷留下深刻印象。

小學四年級加入羽球校隊，身高172公分的鄭楷透露，擔任老師的雙親一開始還反對他當選手，成績漸漸打出來才轉為支持，但挑戰甲組之路並不順遂，直到高三才完成升甲組目標，讓他回憶起來仍呼崩潰，「如果沒升甲組，可能大學四年會繼續拚，給自己一個交代這樣。」

晉升甲組的鄭楷，去年底開始參加國際賽，今年BWF超級100的高雄名人賽扮演黑馬一路殺進4強，接續在塞班的挑戰賽打下男單冠軍，排名一路狂升，已經從開季7百多名到目前的128名，名列台北賽會外第2種子的他說：「希望藉由這次比賽，排名能到100內，進正賽把握一下。」

自評比較會打「逆風球」的鄭楷，會外賽第二輪面對世界排名177的泰國坦東（Aryamann Tandon）就是上演逆轉勝，第一局從9：14落後到21：18拿下，第二局也是從最多6分落後反超，且在19：20落後下瓦解對手局點，連趕3分以22：20拿下勝利和寶貴的會內賽門票。

最後一分坦東被判越網擊球，讓鄭楷直接拿下關鍵分，他笑說過往國內賽也有類似經驗，自己的賽點對手被判越網，但上訴後竟然判重打，這次聽到裁判判決立刻去握手，不受丟拍抗議的坦東影響。

鄭楷透露，7月到塞班島參賽時腰部拉傷，7月底排名賽時腰傷更嚴重，檢查結果是右後腰韌帶撕裂，休息一個月，現在約好8成，今天吃了止痛藥才上陣，第一場打完就有抽筋的感覺，但都拚進會內賽，他笑說：「感覺有點不可思議，很開心，又實現了一個小時候的夢想。」他笑說目標設定在會內第二輪，希望能和合庫學長「羽球王子」王子維對決。