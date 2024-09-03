快訊

朱芯儀「切胸12塊肉」驗癌 絕望吐真話再來一次受不了

挺柯男子曾與四叉貓爆衝突…墜樓亡 母悲泣證實：兒是小草

北檢、彭振聲皆提抗告…一次來2案 高院值夜合議庭法官將是他們

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北羽賽／九年前小巨蛋當觀眾 合庫賽德克小將闖會內賽喊不可思議

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
19歲的合庫小將鄭楷會外賽連過兩關，晉級會內賽。記者曾思儒／攝影
19歲的合庫小將鄭楷會外賽連過兩關，晉級會內賽。記者曾思儒／攝影

9年前從南投到台北小巨蛋看台北羽球公開賽，月底將滿20歲的合庫小將鄭楷今年自己踏上夢想舞台，今天會外賽更連過兩關，首度參賽就闖進會內賽，讓他直呼實現小時候的夢想。

來自南投仁愛鄉的鄭楷流有賽德克族血液，小學三年級在球館學球，當時跟著教練驅車從南投到台北，參與2015年的台北羽球公開賽就見證「一哥」周天成4強賽擊敗中國「金滿貫」名將林丹；看完比賽一行人當天返回南投，隔天再殺到台北看周天成對決中國前球王諶龍，兩天賽事都讓當時小小年紀的鄭楷留下深刻印象。

小學四年級加入羽球校隊，身高172公分的鄭楷透露，擔任老師的雙親一開始還反對他當選手，成績漸漸打出來才轉為支持，但挑戰甲組之路並不順遂，直到高三才完成升甲組目標，讓他回憶起來仍呼崩潰，「如果沒升甲組，可能大學四年會繼續拚，給自己一個交代這樣。」

晉升甲組的鄭楷，去年底開始參加國際賽，今年BWF超級100的高雄名人賽扮演黑馬一路殺進4強，接續在塞班的挑戰賽打下男單冠軍，排名一路狂升，已經從開季7百多名到目前的128名，名列台北賽會外第2種子的他說：「希望藉由這次比賽，排名能到100內，進正賽把握一下。」

自評比較會打「逆風球」的鄭楷，會外賽第二輪面對世界排名177的泰國坦東（Aryamann Tandon）就是上演逆轉勝，第一局從9：14落後到21：18拿下，第二局也是從最多6分落後反超，且在19：20落後下瓦解對手局點，連趕3分以22：20拿下勝利和寶貴的會內賽門票。

最後一分坦東被判越網擊球，讓鄭楷直接拿下關鍵分，他笑說過往國內賽也有類似經驗，自己的賽點對手被判越網，但上訴後竟然判重打，這次聽到裁判判決立刻去握手，不受丟拍抗議的坦東影響。

鄭楷透露，7月到塞班島參賽時腰部拉傷，7月底排名賽時腰傷更嚴重，檢查結果是右後腰韌帶撕裂，休息一個月，現在約好8成，今天吃了止痛藥才上陣，第一場打完就有抽筋的感覺，但都拚進會內賽，他笑說：「感覺有點不可思議，很開心，又實現了一個小時候的夢想。」他笑說目標設定在會內第二輪，希望能和合庫學長「羽球王子」王子維對決。

周天成 羽球 諶龍

延伸閱讀

台北羽賽／最後一次麟洋配首戰對手出爐 頭號種子周天成捍衛主場

羽球／周天成咳血痰 檢查為左肺泡及軟組織受損需休息1周

羽球／周天成腳起水泡 退出韓國羽球公開賽返台治療

日本羽賽／法國19歲黑馬奪冠破紀錄 盛讚周天成強勢進逼

相關新聞

台北羽賽／來看戴資穎！一姊3連霸第一步中午登場

挑戰台北羽球公開賽3連霸的我國「一姊」戴資穎，明天將在第一球場開啟衛冕旅程，預計中午12點出戰世界排名73的印度19歲小...

體操／拚兩新動作認證也取好命名 唐嘉鴻：以前會覺得像做夢

「世界貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運奪下男子單槓銅牌，寫下我國體操的歷史新頁，在奧運結束後教練翁士航透露，唐嘉鴻將繼續把貓跳54...

台北羽賽／去年連闖4強爆紅 17歲泰國甜心會外不敵地主

去年打進台北羽球公開賽4強的泰國「羽球甜心」歐帕妮普（Pitchamon Opatniputh），因亮眼外型和突出成績在...

排球／女排俱樂部邀請賽9日開打 女神南珉貞熱情推廣

2024台中銀行福爾摩沙女排俱樂部邀請賽將於9日至12日於台北市立大學體育館（天母體育館）首度舉行，並邀請亞洲各國頂尖俱...

台北羽賽／九年前小巨蛋當觀眾 合庫賽德克小將闖會內賽喊不可思議

9年前從南投到台北小巨蛋看台北羽球公開賽，月底將滿20歲的合庫小將鄭楷今年自己踏上夢想舞台，今天會外賽更連過兩關，首度參...

跳水／瘋狂粉絲澳門飯店圍堵 全紅嬋遭「追殺」嚇到躲在廁所哭

中國17歲跳水天才全紅嬋在巴黎奧運奪金後，因為出眾實力和不做作性格爆紅，但也引來許多麻煩。近日中國國家隊代表團轉抵澳門，在飯店時突然湧入大批粉絲，全紅嬋受到驚嚇趕緊躲進廁所，還哭了出來，不過粉絲仍窮追

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。